《KEMP专栏》对冲基金目光转向石油存储问题

2008年3月11日拍摄的纽约商品期货交易所内的石油合约交易员。 REUTERS/Chip East

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp;编译 许娜/张涛/李爽

路透伦敦2月22日 - 自年初以来，对冲基金对油价的立场变得愈发微妙，一方面更加看空美国原油，另一方面则越来越看多布兰特原油。

美国商品期货交易委员会(CFTC)和交易所的最新数据显示，对冲基金等基金持有的石油衍生品多空仓位接近纪录高位。

对冲基金目前所持洲际交易所(ICE)和纽约商业期货交易所(NYMEX)西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油三个主要合约的多仓总计6.88亿桶，较7.11亿桶的纪录高位仅低3%。

与此同时，对冲基金持有这三个主要合约的空仓总计3.48亿桶，较3.92亿桶的纪录高位也只低11%。(基金所持三大主要原油期货和期权多空仓位图表：tmsnrt.rs/1mSQIoO )

在油价大涨及随后的下滑时期，货币经理一直保持原油期货与期权净多头部位，显示该领域存在明显的多头倾向。

自从2014年6月油价开始下跌以来，最多变的是在空头方面，尤其是西德克萨斯中质油(WTI)。

WTI空仓的累积与结清，紧密地跟随美国油价的涨跌联动(tmsnrt.rs/1mSR9iM)。

该市场在多头方面似乎没有那么多变，而且总体多头部位几无变动，尽管价格偶尔上涨、但多数时间是下跌。

但自从今年以来，多头却呈现出最大变化，多头部位增加逾1亿桶（一度增加逾1.2亿桶）。

最简单的解释就是对冲基金行业对未来油价走势的看法愈发分歧。

看空者认为，油价还将进一步下跌，促使生产商停止钻探，并关闭现有油井，但多头愈发认为油价已经触底，市场定将反弹(即便反弹幅度有限)。

但随着投资机构对美国原油和布兰特原油的看法出现分歧，形势似乎愈发复杂。

资产管理机构美国原油和布兰特原油期货和期权净多/空仓位图表：

tmsnrt.rs/1mSQOMW

对冲基金对美国原油愈发看空，多头仓位有限，但空仓接近纪录水准。

资产管理机构美国原油期货和期权多空仓位图表：

tmsnrt.rs/1mSQON4

美国原油整体虽然仍为净多仓，但规模并不大，多仓只比空仓多5,500万桶，为纪录最小差距之一。

相比之下，对冲基金对布兰特原油却愈发强烈看多，多仓接近纪录高位，而只有少量空仓。

资产管理机构布兰特原油期货和期权多空仓位图表：tmsnrt.rs/1mSR2ng

布兰特原油期货与期权净多头部位目前为2.85亿桶，非常接近纪录高位。

这两种期货合约的期限结构也非常不同，WTI的正价差比布兰特原油深得多(tmsnrt.rs/1mSSlCT)。

WTI的价格结构似乎反映出，对于美国陆上储油空间即将用尽的担忧增强。

WTI的正价差较深，也意味着与布兰特原油相比，美国原油空头部位展期可能更有利可图。

由于数据编纂与公布的方式，我们不能确定是否有些对冲基金同时持有WTI空头和布兰特原油多头，持有跨合约价差部位，但看起来这种可能性很大。

对冲基金似乎不再对油价走向有坚定看法，不管是看多还是看空，而是似乎更关注与储油空间相联系的油价动态。(完)