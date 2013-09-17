《Kemp专栏》对冲基金结清多头部位令油价持续下跌

图为伊拉克巴格达以北400公里的Tawke油田，工人们在调整油管阀门。 REUTERS/Azad Lashkari

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 于春红

路透伦敦9月16日 - 原油价格持续稳步下跌，因对冲基金和其他基金公司努力结清今夏建立，并在叙利亚局势僵持期间持有的创纪录高位的多头部位。

俄罗斯宣布将与叙利亚一同努力使后者化学武器受到国际监控，并避免美国动武后一天，即9月10日，对冲基金和其他基金公司持有的美国原油期货净多头部位仍相当于3.54亿桶。

7月中对冲基金持有4.01亿桶原油期货净多头部位，8月27日则持有3.82亿桶的净多头部位，对冲基金已削减了呈超买状态的多头部位。

尽管如此，投资者的净多头部位仍远高于6月中，当时基金公司的净多头部位仅为2.83亿桶。图1：(link.reuters.com/fuj23v)

根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，9月10日，124家对冲基金和其他基金公司持有的期货和期权多头部位仍高于350口的报告上限(相当于35万桶原油)，高于6月的98口。

对冲基金多头部位与空头部位的比例接近7:1。图2：(link.reuters.com/huj23v)

由于西方军事打击叙利亚的可能性消退，美国夏季开车高峰期结束后石油炼厂未来八周原油需求料减弱，数以千万计的原油多头部位仍需消化。

毫无疑问，最近几天布兰特和美国原油期货双双下跌，因对冲基金努力进行获利了结并减少曝险。(完)

(译文审校 田建华)

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