《Kemp专栏》对冲基金结清多头部位令油价持续下跌

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp 编译 于春红
路透伦敦9月16日 - 原油价格持续稳步下跌，因对冲基金和其他基金公司努力结清今夏建立，并在叙利亚局势僵持期间持有的创纪录高位的多头部位。
俄罗斯宣布将与叙利亚一同努力使后者化学武器受到国际监控，并避免美国动武后一天，即9月10日，对冲基金和其他基金公司持有的美国原油期货净多头部位仍相当于3.54亿桶。
7月中对冲基金持有4.01亿桶原油期货净多头部位，8月27日则持有3.82亿桶的净多头部位，对冲基金已削减了呈超买状态的多头部位。
尽管如此，投资者的净多头部位仍远高于6月中，当时基金公司的净多头部位仅为2.83亿桶。图1：(link.reuters.com/fuj23v)
根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，9月10日，124家对冲基金和其他基金公司持有的期货和期权多头部位仍高于350口的报告上限(相当于35万桶原油)，高于6月的98口。
对冲基金多头部位与空头部位的比例接近7:1。图2：(link.reuters.com/huj23v)
由于西方军事打击叙利亚的可能性消退，美国夏季开车高峰期结束后石油炼厂未来八周原油需求料减弱，数以千万计的原油多头部位仍需消化。
毫无疑问，最近几天布兰特和美国原油期货双双下跌，因对冲基金努力进行获利了结并减少曝险。(完)
(译文审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。