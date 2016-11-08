《KEMP专栏》对冲基金削减原油多头头寸 观望OPEC动向

2015年10月30日，巴格达东南的Nasiriya油田，一名工人在检查输油管线阀门。 REUTERS/Essam Al-Sudani

（本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点）

路透伦敦11月7日 - 对冲基金与其它基金公司减持了原油多头头寸。据报道，石油输出国组织(OPEC)内部对于如何实施最近达成的限产共识存在分歧。

据一项对监管及交易所记录所做的分析，在截至11月1日的当周，对冲基金的原油期货与期权净多头头寸减少了7,200万桶，降至5.74亿桶。

其中，西德克萨斯中质油(WTI)头寸的多数变化主要源于结清以前建立的多头押注，基金公司的多头头寸减少了3,300万桶。

对比之下，布兰特原油的头寸变化主要来自新建空头头寸，空头头寸增加了2,500万桶。

在OPEC于9月28日意外达成限产协议之后的两周里，对冲基金的净多头头寸增加了2.18亿桶。

该协议引发了猛烈的空头回补涨幅，但目前超过半数的这些额外多头头寸已经解除，而且油价也回到了协议达成前的水平。

9月所达成减产协议中并未敲定关键细节，包括3,250-3,300万桶/日的产量上限如何在OPEC成员国之间分配等。

由于各成员国对他们当前基本产量及2017年冻产或减产的意愿存在分歧，围绕上述减产协议的担忧情绪已然加剧。

10月28-29日在维也纳举行的特别高级别委员会技术会议上，OPEC各成员国未能就产量分配达成一致，更是加重了外界对减产的疑虑。

与此同时，很多OPEC国家还在继续增产，导致实际产量进一步高于9月暂时达成的上限水准。

**聚焦沙特减产**

实际操作方面，技术委员会并未获授权做出政治妥协，而这种妥协正是OPEC成员国要达成最终协议所需要作出的。

只有部长才有权就产量达成具有约束力的协议，所以10月份未能就产量分配达成最终协议并不意外，也不代表达成最终协议会遇到麻烦。

OPEC下次部长级会议定于11月底召开，目前并不存在激励OPEC任何成员国或俄罗斯等协同产油国在此之前达成协议的因素。

在所有成员国都准备这么做之前，没有成员国会接受生产配额。(这是‘所有事项达成共识后才能一致通过’的外交原则)

因此，成员国目前正在就配额暗地里进行讨价还价，部分商讨事项已经见诸报端。

协议能否达成，归根结底要看沙特是否愿意与盟友科威特和阿联酋一道减产，还有其他国家是否准备以承诺不增产来提供外交掩护。

市场猜测正确的话，实际的减产将来自沙特和其盟友，其他OPEC成员国则会设法让产量达到他们技术上可达到的水平。

沙特和其盟友至少需要将产量较目前水平每日降低减少75万桶，甚至可能要每日减产100万桶，还需承诺维持这样的产量水平至少12个月，才能对预期中的2017年供需平衡产生重大影响。

要想让沙特咽下这样的协议，至少需要该组织其他成员国同意不增产(除了已经承诺给予利比亚、尼日利亚和伊朗的一些弹性)。

**OPEC寻求达成协议**

为达成协议，可以有很大的灵活性和创造性，譬如调整产量基线，或宣布调整产量但没有具体水平(分摊减产和冻产配额，而非实际产量)。

协议能否达成归根结底要看沙特的意愿。近期迹象暗示，沙特很希望达成这样一份协议，从而提高2017年的财政收入。

或许沙特在9月时表现得太过急切，太想达成协议了，反而让其它OPEC成员国有所保留，现在沙特试图强调，协议的达成起码要有最低限度的合作。

当然，达成协议的基本要素最近几周并未发生改变，让协议生效也不成问题。

最大的风险并不在于伊拉克和伊朗这两个死硬派，这两国明年的产量无论如何也不可能增长太多。

潜在的威胁反而来自尼日利亚和利比亚恢复出口、美国石油开采加快以及全球经济和石油需求的放缓。

这些风险因素中任何一个都可能让油市恢复平衡的时间推迟六至12个月甚至更久。就算OPEC达成协议，也并不能直接解决这些问题。

对冲基金下调之前的看多态度，这也就不足为奇了，除非能够达成协议、评估限产执行情况、并更好地理解海湾以外风险因素所产生的后果。(完)