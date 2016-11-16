《KEMP专栏》对冲基金转为看空油价 多空转变之快创下纪录水平

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦11月15日 - 对冲基金对油价观点转为看跌，多空转变之快在11月第一周创下纪录水平，因投资者越来越怀疑石油输出国组织(OPEC)是否会成功达成协议，抑制其不断增长的产量。

截至11月8日当周，对冲基金及其它资产管理公司将对布兰特原油及西德克萨斯中质油(WTI)期货及期权的净多头部位减持了1.49亿桶(tmsnrt.rs/2fUSep0)。

根据对监管机构和交易所数据的一项分析，这周的净多头减持规模创下纪录最高水准(tmsnrt.rs/2fUUexF)。

这种针对原油价格的抛压已有三周时间，起初是由过期多头部位的清算引发，但近一周新出现了一大波卖空热潮。

截至11月8日的七天内，对冲基金对三大原油合约的空头部位增持了1.35亿桶，而多头部位则减持1,300万桶。

**第五个周期**

对冲基金建立的纽约商业期货交易所(NYMEX)WTI空仓合约增加了8,300万桶(tmsnrt.rs/2gcEVTt)。

这是自2015年初以来对冲基金第五次在NYMEX市场建立起巨大规模的WTI空仓。

每一次对冲基金积累起巨大的油价空仓，都导致油价下跌，但在空仓被结清后马上反弹。

空头回补周期和油价涨跌同步性很高，而且可预测性很强。

但随着更多动能对冲基金加入到这种周期性操作中，空头回补周期的运行速度加快，波动幅度也加大。整个空头回补周期正在加速。

当前周期是迄今为止最为咄咄逼人的，空仓建立速度为有记录以来最快。(tmsnrt.rs/2gcMtpn)。

仅仅两周内，对冲基金持有的NYMEX WTI空仓就增加了8,900万桶。

截至11月8日，NYMEX WTI空仓总计1.45亿桶，但仍远低于8月9日录得的最高规模2.20亿桶。

不过，由于原油价格继续下行，11月8日以来空仓规模有可能进一步增加。

鉴于多仓从近期高位大幅下降而空仓增加，风险已经转向上档。

**风险转向**

石油交易员和对冲基金押注，石油输出国组织(OPEC)在11月底的部长级会议上将不能达成产量协议，或者即便达成协议，力度也较弱且缺乏可信度。

OPEC 9月召开上次会议之前曾出现过类似的疑虑。大规模空仓的建立，使市场很容易在协议意外宣布达成的情况下受到轧空操作的影响。

新一波卖空操作以及油价下滑，将加剧OPEC石油部长在月底之前达成协议的压力，否则就有引发更大幅度下挫的风险。

最近几日，OPEC国家决策者因应这种态势展开了一轮密集的穿梭外交。

鉴于市场已建立了不少空仓，目前看来油价前景并非一边倒的押注。

如果油价止跌、看空基金回补部分空仓以锁定利润，那么届时即使OPEC不能带来利好，对冲基金的大量空仓也让油市准备上扬。(完)