《KEMP专栏》对冲基金增加做空 为何油价未进一步下跌？

2011年8月2日，图为百元面值的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

* 图表1: tmsnrt.rs/2aHh0WF

* 图表2: tmsnrt.rs/2ahyPhK

* 图表3: tmsnrt.rs/2aHhlZq

撰稿 John Kemp 编译 岂頔/汪红英/侯雪苹/龚芳

路透伦敦7月26日 - 对冲基金以及其他基金经理已开始再度积聚起大量原油期货与期权合约空头头寸。

但在最近的一波卖空过程中，西德克萨斯中质油(WTI)价格跌幅远小于去年夏天，至少到目前为止是这样。

对冲基金增加了纽约商业期货交易所(NYMEX)西德克萨斯中质油(WTI)期货和期权的空头头寸，从5月31日的5,300万桶增至7月19日的1.41亿桶，预期油价会进一步下降。

另一方面，据美国商品期货交易委员会(CFTC)，对冲基金的多头头寸基本持平在略低于3亿桶的规模。

因此在美国原油方面，主要的调整几乎完全来自于对冲基金空头头寸增长，而不是结清原来的多头头寸。

这与洲际交易所(ICE)布兰特原油形成鲜明对比，其空头头寸增幅(4,500万桶)几乎正好与多头头寸降幅(4,100万桶)相符。

过去七周的主题是卖空，以及过去两个月出现的一轮新空头，至少对于美国原油而言是这样。

这是对冲基金自2015年初以来发起的第四轮卖空油价周期(可参见：对冲基金进入新一回合沽空油价周期)。

**WTI价格抗跌**

到7月19日，所持纽商所WTI空仓在35万桶或更多的对冲基金和其他货币基金的数量为56家，高于5月31日的40家。

仅在七周内空仓就增加近8,800万桶，这是有史以来空仓在如此短的时间内创下的最大增幅之一。

在这种情况下，WTI价格虽然也随之下跌，但跌幅远远小于原本预计的水平。

至少自2012年以来，空仓增加/结清与WTI价格下跌/上涨之间一直存在关联。

这种关联远非绝对，应当带着高度的警惕来看待，但这一关联又很牢靠，足以展示价格下跌通常与对冲基金沽空增加有关。

但在5月31日至7月19日的七周中，WTI价格从每桶49.10美元跌至44.65美元，跌幅仅为每桶4.45美元。

空仓变化与价格变动之间的关联减弱，这表明市场原本预计油价跌幅应该更大，每桶应下跌10-12美元。

上次在2015年6月和8月期间，对冲基金空仓出现类似增幅时，WTI价格每桶下跌了12-17美元。(图表：tmsnrt.rs/2ahyPhK)

自7月19日以来，WTI价格进一步下跌，目前已跌破每桶43美元。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五将发布的下一组数据可能显示，对冲基金的空仓进一步增加。

但从以往经验来看，WTI价格在7月19日就应该跌破每桶40美元，甚至最低跌至37美元。(图表：tmsnrt.rs/2aHhlZq)

换言之，值得玩味的问题并非油价为何在过去七周出现如此大的跌幅，而是油价为何没有出现更大的跌幅。

或许油价还在补跌：近月WTI价格自7月19日以来多数时间持续下滑。

在未来几天或几周内，WTI或将继续走跌。

但市场对未来油价涨跌的看法较2015年更加势均力敌，这也有可能为油价提供些许支撑。

在2015年时，实货市场明显大幅供过于求，并预期在较长的一段时间内仍将供给过剩。当时多数交易商、分析师及对冲基金都极度偏空。

而2016年，实货市场更加接近平衡，消费不断增长--尽管速度较年初更为缓慢，且OPEC以外国家原油供应下滑。

油价更加接近多数观察者认为促进供需持续再平衡所需的水平。

对于油价需要上涨还是下跌，使得未来12-24个月消费增长符合生产情况，市场看法更加分歧。

2015年，由于鲜有买家愿意接手做多，数波对冲基金抛空卖盘打压油价急剧下跌。

2016年，市场显然更加平衡，放空的对冲基金找到更多买家愿意接手；这些买家看好油价将在未来6-12个月内回升。(完)