《KEMP专栏》对冲基金空头回补或许是近期油价上涨的幕后推手

《KEMP专栏》油市波动和周期循环的固有属性 这次是否不同？
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp;编译 许娜/李婷仪/王兴亚/龚芳
路透伦敦8月8日 - 指标原油价格自上周初以来累计上涨近8%，完全呈现出空头回补涨势的特征。
布兰特原油10月期货自8月2日低位41.80美元上涨逾3美元，周一早盘站上45美元。
同期美国10月西德克萨斯中质油(WTI)期货从40.30美元上涨3美元，至43.30美元。
在5月底以来的九周内，对冲基金和其他基金公司积累了大量原油和汽油空仓。
截至8月2日(能够获得数据的最新日期)，对冲基金积聚的布兰特和WTI原油空仓相当于3.74亿桶，为1月中旬以来最高。(tmsnrt.rs/2aUVi1k)
自5月底低见1.04亿桶以来，布兰特和WTI原油三份主要合约的空仓规模已增加逾两倍。
对冲基金多仓同期变化相对并不大。多仓从7.43亿桶最低降至6.91亿桶，但最近回升至7.14亿桶。
过去九周是自2015年初以来第四个对冲基金在美国原油的沽空循环，而美国原油价格也相应下滑。(tmsnrt.rs/2aUWnGh)
虽然空仓累积程度相似，但与以往卖空循环相较，这次油价跌幅较小。(tmsnrt.rs/2aUVqh4)
比较看多油价前景的对冲基金选择了维持、甚至加码在美国原油的多仓，而不是将其平仓，这使得油价跌势有限。
**空头回补**
由于对冲基金空头部位的集中性，一旦价格止跌，或对冲基金想锁定一些获利时，油价很容易大幅反转。
从5月底以来，对冲基金已增持1.78亿桶美国原油空仓，整体空仓为2.48亿桶，比起2015年11月创下的2.61亿桶纪录水平，只差1,300万桶。
布兰特原油方面，对冲基金空仓增加9,000万桶，达到1.25亿桶，比2014年9月创下的1.57亿桶空仓纪录仅少了3,200万桶。
对冲基金对石油的这种极度看空立场远远不止于原油市场。自5月末以来，对冲基金还增持了近1,600万桶的NYMEX汽油期货空仓。
对冲基金对NYMEX汽油的持仓已经变成极其罕见的净空头仓位，目前共计400万桶，这是2006年以来第五次出现净空仓。(tmsnrt.rs/2aUVTji)
对冲基金持有的汽油空仓累计4,200万桶，为1月以来最高，较2015年11月创下的纪录高位5,200万桶仅低900万桶。
截至8月2日，对冲基金持有的原油及油品空仓规模看起来有些过高。
任何能推动油价上涨，或者只是打破油价下跌动能的因素，都有可能引发一波急剧的空头回补涨势。
对冲基金在上周后半段进行仓位调整的数据将在周五公布。
但是，伴随着油价大幅上涨，数据可能显示空仓减少及/或多仓增加。
**策略性做多**
部份对冲基金似乎早就料到会出现一波空头回补，这或许就是许多基金无视油价下跌，仍旧抱牢多仓并未结清仓位的原因所在。
事实上，过去五周以来，对冲基金均加码NYMEX及WTI多仓，合计增持2,000万桶，显然早就预料到油价走势会逆转。
在过去两周当中，布兰特原油多仓均出现上扬，总计增加近1,000万桶。
石油输出国组织(OPEC)各国部长9月即将召开非正会议，可望再度联手减产，毋庸置疑地亦助涨此波油价涨势。
外界有很好的理由极为谨慎地看待此次会议。OPEC开会促成减产的可能性相当高。
到目前为止，OPEC各国部长一再重申观察市场发展的陈词滥调，并未明示正致力于就产量达成协议。
但从对冲基金放空的程度看来，即便OPEC未有风声传出，油价劲扬的可能性仍然很高。(参考《KEMP专栏》对冲基金对原油和汽油变得极为偏空here)(完)
(译文审校 徐文焰/蔡美珍/白云)
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
伦敦金属交易所(LME)价格指数在2016年1月跌到2,049，为2009年1月那段惨淡日子以来最低；当年全球衰退情况似乎正不断加剧。
路透伦敦1月9日 - 去年年底时对冲基金积累了创纪录规模的原油期货和期权多仓，这在一定程度上推动了原油价格在2016年最后六周急剧上涨。