《KEMP专栏》对冲基金空头回补或许是近期油价上涨的幕后推手

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp;编译 许娜/李婷仪/王兴亚/龚芳

路透伦敦8月8日 - 指标原油价格自上周初以来累计上涨近8%，完全呈现出空头回补涨势的特征。

布兰特原油10月期货自8月2日低位41.80美元上涨逾3美元，周一早盘站上45美元。

同期美国10月西德克萨斯中质油(WTI)期货从40.30美元上涨3美元，至43.30美元。

在5月底以来的九周内，对冲基金和其他基金公司积累了大量原油和汽油空仓。

截至8月2日(能够获得数据的最新日期)，对冲基金积聚的布兰特和WTI原油空仓相当于3.74亿桶，为1月中旬以来最高。(tmsnrt.rs/2aUVi1k)

自5月底低见1.04亿桶以来，布兰特和WTI原油三份主要合约的空仓规模已增加逾两倍。

对冲基金多仓同期变化相对并不大。多仓从7.43亿桶最低降至6.91亿桶，但最近回升至7.14亿桶。

过去九周是自2015年初以来第四个对冲基金在美国原油的沽空循环，而美国原油价格也相应下滑。(tmsnrt.rs/2aUWnGh)

虽然空仓累积程度相似，但与以往卖空循环相较，这次油价跌幅较小。(tmsnrt.rs/2aUVqh4)

比较看多油价前景的对冲基金选择了维持、甚至加码在美国原油的多仓，而不是将其平仓，这使得油价跌势有限。

**空头回补**

由于对冲基金空头部位的集中性，一旦价格止跌，或对冲基金想锁定一些获利时，油价很容易大幅反转。

从5月底以来，对冲基金已增持1.78亿桶美国原油空仓，整体空仓为2.48亿桶，比起2015年11月创下的2.61亿桶纪录水平，只差1,300万桶。

布兰特原油方面，对冲基金空仓增加9,000万桶，达到1.25亿桶，比2014年9月创下的1.57亿桶空仓纪录仅少了3,200万桶。

对冲基金对石油的这种极度看空立场远远不止于原油市场。自5月末以来，对冲基金还增持了近1,600万桶的NYMEX汽油期货空仓。

对冲基金对NYMEX汽油的持仓已经变成极其罕见的净空头仓位，目前共计400万桶，这是2006年以来第五次出现净空仓。(tmsnrt.rs/2aUVTji)

对冲基金持有的汽油空仓累计4,200万桶，为1月以来最高，较2015年11月创下的纪录高位5,200万桶仅低900万桶。

截至8月2日，对冲基金持有的原油及油品空仓规模看起来有些过高。

任何能推动油价上涨，或者只是打破油价下跌动能的因素，都有可能引发一波急剧的空头回补涨势。

对冲基金在上周后半段进行仓位调整的数据将在周五公布。

但是，伴随着油价大幅上涨，数据可能显示空仓减少及/或多仓增加。

**策略性做多**

部份对冲基金似乎早就料到会出现一波空头回补，这或许就是许多基金无视油价下跌，仍旧抱牢多仓并未结清仓位的原因所在。

事实上，过去五周以来，对冲基金均加码NYMEX及WTI多仓，合计增持2,000万桶，显然早就预料到油价走势会逆转。

在过去两周当中，布兰特原油多仓均出现上扬，总计增加近1,000万桶。

石油输出国组织(OPEC)各国部长9月即将召开非正会议，可望再度联手减产，毋庸置疑地亦助涨此波油价涨势。

外界有很好的理由极为谨慎地看待此次会议。OPEC开会促成减产的可能性相当高。

到目前为止，OPEC各国部长一再重申观察市场发展的陈词滥调，并未明示正致力于就产量达成协议。

但从对冲基金放空的程度看来，即便OPEC未有风声传出，油价劲扬的可能性仍然很高。(参考《KEMP专栏》对冲基金对原油和汽油变得极为偏空here)(完)