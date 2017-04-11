《KEMP专栏》对冲基金重拾对油价的信心 再次看涨

《HOME专栏》为何基金总是净做多LME期铜？
另外，由于LME的交易商持仓报告只是复制了美国市场上使用的报告，我们如何看待这个事实呢：今年早些时候基金在芝加哥商业交易所(CME)铜期货合约上建立了大量净多仓，规模之大前所未有。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp
路透伦敦4月10日 - 对冲基金已经再次转为看涨原油，因国际油价在重要心理关口50美元上方持稳。
截至4月4日当周，对冲基金和其他基金经理持有的与布兰特和美国西德克萨斯中质油(WTI)关联的三大期货和期权合约净多仓增加5,400万桶。
此次净多仓增加之前，在2月21日至3月28日期间，基金经理连续五周削减净多仓。tmsnrt.rs/2pntEAj
对监管机构和交易所发布的持仓数据的分析显示，截至4月4日当周，基金经理持有的多仓总计相当于6.96亿桶。tmsnrt.rs/2nzhDeA
这样的水平远低于2月21日报告的近期峰值9.51亿桶，但却远高于去年11月中旬的近期低点4.22亿桶，当时还没有石油输出国组织(OPEC)的减产协议。
对冲基金经理依然压倒性地看多油价前景。基金经理的多仓超过空仓，多空仓位比率大于4:1。(图表：tmsnrt.rs/2nzf8ZI)
始于3月8日的大跌走势在随后数个交易日持续，让对冲基金对油价前景的信心大为动摇。
但布兰特原油近月合约于3月27日在略高于每桶50美元的水平寻获底部后，基金经理似乎重拾了部分信心。(图表：tmsnrt.rs/2pnCkH9)
基金在3月28日至4月4日期间增持了相当于3,000万桶的布兰特与美国原油多仓。
油价的回稳以及随后的上涨也引发一波空头回补，基金共减持相当于2,400万桶的空仓。
在3月28日出现的2015年初以来第六个卖空周期中，油市空头仓位规模较2月21日时的1.02亿桶增长超过一倍，达到2.41亿桶。
但随着油价停止下跌以及新买家现身，许多空仓持有者决定了结获利，从而令油价涨势加速。
如果对冲基金在仅坚持短短五周后就决定结清空头仓位--这似乎是有可能的--那么它就将成为2015年初以来最为短暂、且波动幅度最小的卖空周期。(tmsnrt.rs/2oZD0pf)(完)
(编译 杜明霞/侯雪苹/徐文焰；审校 白云/艾茂林/许娜)
另外，由于LME的交易商持仓报告只是复制了美国市场上使用的报告，我们如何看待这个事实呢：今年早些时候基金在芝加哥商业交易所(CME)铜期货合约上建立了大量净多仓，规模之大前所未有。
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