《KEMP专栏》对冲基金重拾对油价的信心 再次看涨

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦4月10日 - 对冲基金已经再次转为看涨原油，因国际油价在重要心理关口50美元上方持稳。

截至4月4日当周，对冲基金和其他基金经理持有的与布兰特和美国西德克萨斯中质油(WTI)关联的三大期货和期权合约净多仓增加5,400万桶。

此次净多仓增加之前，在2月21日至3月28日期间，基金经理连续五周削减净多仓。tmsnrt.rs/2pntEAj

对监管机构和交易所发布的持仓数据的分析显示，截至4月4日当周，基金经理持有的多仓总计相当于6.96亿桶。tmsnrt.rs/2nzhDeA

这样的水平远低于2月21日报告的近期峰值9.51亿桶，但却远高于去年11月中旬的近期低点4.22亿桶，当时还没有石油输出国组织(OPEC)的减产协议。

对冲基金经理依然压倒性地看多油价前景。基金经理的多仓超过空仓，多空仓位比率大于4:1。(图表：tmsnrt.rs/2nzf8ZI)

始于3月8日的大跌走势在随后数个交易日持续，让对冲基金对油价前景的信心大为动摇。

但布兰特原油近月合约于3月27日在略高于每桶50美元的水平寻获底部后，基金经理似乎重拾了部分信心。(图表：tmsnrt.rs/2pnCkH9)

基金在3月28日至4月4日期间增持了相当于3,000万桶的布兰特与美国原油多仓。

油价的回稳以及随后的上涨也引发一波空头回补，基金共减持相当于2,400万桶的空仓。

在3月28日出现的2015年初以来第六个卖空周期中，油市空头仓位规模较2月21日时的1.02亿桶增长超过一倍，达到2.41亿桶。

但随着油价停止下跌以及新买家现身，许多空仓持有者决定了结获利，从而令油价涨势加速。

如果对冲基金在仅坚持短短五周后就决定结清空头仓位--这似乎是有可能的--那么它就将成为2015年初以来最为短暂、且波动幅度最小的卖空周期。(tmsnrt.rs/2oZD0pf)(完)