《KEMP专栏》对冲基金作多力道缩减 油价空头回补涨势后继乏力

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦4月24日 - 3月底以来主导市场的空头回补涨势接近尾声之际，对冲基金对原油的看多程度已有所降低。

截至4月18日当周，在与布兰特和美国西德克萨斯中质油(WTI)关联的三大期货和期权合约上，对冲基金和其他基金经理的净多仓增加800万桶。(tmsnrt.rs/2pcBSML )

基金经理已连续三周增加净多仓，其间总计增加相当于1.4亿桶；但最新一周的增幅远小于之前两周。(tmsnrt.rs/2q08LiF)

基金进一步增持多仓的意愿不高，尽管仍继续解除3月稍早建立的空头仓位。

对监管机构和交易所公布的数据的分析显示，基金实际上将原油多仓削减200万桶，但这被空仓减少1,000万桶所抵消。

多仓与空仓之比从3月28日所及的近期低位3.7升至5.8，不过仍低于2月21日所及的高位10.3。(图表 tmsnrt.rs/2oZBvHa)

3月27日至4月12日的油价大涨，除了受到空头回补推动，建立新多仓的助力同样重要。

但到4月11日，大多数空仓已经结清，到4月18日时更是如此，因而限制了油价进一步上升的势头。

截至4月18日，对冲基金持有的NYMEX西德克萨斯中质油净空仓降至仅有6,300万桶，三周前还高达1.17亿桶。(图表 tmsnrt.rs/2q0dkcM )

过去两年对冲基金持有西德克萨斯中质油空舱的最低水准大概在4,500-5,500万桶左右。

所以在必须回补的空仓无多的情形下，布兰特和西德克萨斯中质油价格涨势在4月中旬左右失去动能。

直接价格和日历价差都持续走软，因空头回补周期已经结束，同时各界也不断质疑OPEC减产是否带动库存下滑。

布兰特原油2017下半年月历价差自4月7日以来就不断走弱(tmsnrt.rs/2pcnZ19)，6月直接价格也自4月11日以来不断下滑。

从对冲基金仓位的角度，市场目前看来相当均衡，可供轧空的空仓无多，而基金经理人手上虽持有大量多仓，但没有年初时候那么严重。(完)