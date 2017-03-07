《KEMP专栏》对冲基金削减6100万桶原油多仓 创OPEC减产以来之最

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦3月6日 - 最近对冲基金削减原油多仓的规模，创下石油输出国组织(OPEC)去年11月宣布减产以来之最。

截至2月28日当周，对冲基金和其他基金经理人总共削减了6,100万桶的布兰特、西德克萨斯中质油(WTI)期货以及期权合约多仓。

根据对监管机构和交易所公布的仓位数据分析，这次减仓为11月8日止当周以来的最大规模。

相关图表：tmsnrt.rs/2msPIv4

在此之前，基金经理将持有的净多仓规模翻倍，从11月8日的4.25亿桶激增至2月21日的9.51亿桶。

相关图表：tmsnrt.rs/2meyam3

即便多仓削减，空仓增加，截止2月28日，整体多仓规模仍是史上第三高位。

对冲基金经理对于油价前景仍然是压倒性的看多，多仓与空仓之比达到近8:1的高位。(tmsnrt.rs/2megwP9)

继OPEC和非OPEC产油国在去年底达成减产协议后，多仓的累积或许在推动布兰特原油升至每桶55美元的走势上助了一臂之力。

自2015年初以来，油价走势与对冲基金仓位的建立和了结之间存在极其密切的关联。

然而，油价涨势从12月12日起戛然而止，没有进一步攀升，尽管对冲基金的石油净多仓在那以后又增加了2.2亿桶。

关于对冲基金的巨量原油多仓押注是否已经变成过度拥挤的交易，以及如果情况确实如此，是否预示油价即将剧烈扭转，市场人士的看法分歧。

看多的对冲基金经理指出OPEC减产协议执行情况良好，投资者对大宗商品买兴重燃，周期性涨势以及油价相对处于低位。

基本面和目前的仓位均有助于推高价格，因石油库存减少，且机构投资者将更多资金投资于专项大宗商品对冲基金。

看空的一方则指出，目前对冲基金所持仓位一边倒本身就是构成下滑的风险之一。

多仓或空仓高度集中，通常预示着基金了结部分获利时价格出现大幅反转。

若油价未能进一步上涨，亦会促使一些跟随动量交易的对冲基金认为因OPEC减产引发的涨势已经结束，便会开始削减持仓。

图表 1：tmsnrt.rs/2msPIv4

图表 2：tmsnrt.rs/2meyam3

图表 3：tmsnrt.rs/2megwP9

(完)