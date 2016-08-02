《KEMP专栏》对冲基金对原油和汽油变得极为偏空

2011年3月7日，纽约商品交易所内油气期权交易员们的工作场景资料图。 REUTERS/Lucas Jackson

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

* 图表1：tmsnrt.rs/2aFLmvQ

* 图表2：tmsnrt.rs/2aFLknI

* 图表2：tmsnrt.rs/2aFL5ZH

撰稿 John Kemp 编译 张若琪/侯雪苹/龚芳/汪红英/张涛

路透伦敦8月1日 - 在迹象显示汽油供应过剩之际，对冲基金过去两个月对原油和油品变得极为偏空。

截至7月26日止的当周，对冲基金和其他投资经理对三个主要布兰特原油及西德克萨斯中质油(WTI)期货及期权合约的偏空仓位增加5,600万桶油当量。

对冲基金亦额外增持约当600万桶的主要美国汽油期货及期权合约空仓。

相比之下，市场多头仅少许改变，对冲基金增加300万桶原油当量合约，15万桶汽油当量合约。

对冲基金日益看空原油和汽油价格，是5月底以来一种明显模式的继续。

自5月31日以来，对冲基金的原油空头仓位增加1.97亿桶，汽油空头仓位增加1,200万桶。

结果是，到7月26日时，对冲基金的布兰特原油和美国西德克萨斯中质油(WTI)的整体多头仓位从5月底的6.39亿桶减至仅4亿桶。(图表：tmsnrt.rs/2aFLmvQ)

对冲基金的原油净多头仓位为2月底以来的最低，当时布兰特原油为每桶33美元，WTI为32美元。

在汽油期货和期权方面，对冲基金经理实际上建立了500万桶的净空头仓位。

对冲基金持有汽油净空头仓位实属罕见，而且这是自2006年开始记录该当前数据系列以来净空头仓位最高纪录。

**价格走向**

对冲基金已然展开2015年初以来原油期货及期权的第四波主要卖空周期。(tmsnrt.rs/2aFL5ZH)

在纽约商业期货交易所(NYMEX)WTI期货持有逾35万桶空仓的对冲基金家数，5月31日以来自40家增至63家。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，这些对冲基金平均持有的空仓自133万桶增逾一倍，至286万桶。

伴随着原油最新这波抛空卖压，也出现了卖空汽油期货及期权潮。

在NYMEX汽油期货及期权持有逾15万桶空仓的对冲基金家数由25家升至42家。

NYMEX汽油平均空仓已自107万桶略降至91万桶，但仍不足以抵销对冲基金空仓大幅增加的影响。

在当前这轮卖空周期中，原油价格总体跌幅不及之前的周期，尤其不及始于2015年10月的卖空潮，在那轮卖空潮期间，油价于2016年初跌破每桶30美元。

和以往卖空潮不同的是，在本轮卖空潮中，对冲基金以及其他基金经理对油价前景的看法更加多元化。

很多持有多仓的对冲基金并没有减仓，即便是在油价每桶下跌约10美元，跌幅达到约20%之际。

对冲基金仍持有7亿桶布兰特和WTI多头仓位，虽然低于截至5月底的7.43亿桶以及4月创出的近来高点7.9亿桶，但高于上年同期的5.54亿桶。

**油价前景**

原油和汽油价格短期前景目前正在被四股相互交错的影响所主导。这些影响将带来不确定性和波动性。

(1)炼厂需要一些时间来消化汽油库存，他们或许需要减少原油加工量，而这会加剧原油实货市场的的过剩情况，并加大油价的下行压力。

(2)对冲基金已建立规模达3亿桶的原油空仓，但过去的经验表示，空仓的最大规模可能至少为3.9亿桶，暗示还有更多通过卖空压低油价的空间。

(3)较为看多的对冲基金持有大量多头头寸，如果亏损变得太大，至少会有一部分被结清，也会给油价造成下行压力。

(4)但原油与汽油的对冲基金空仓聚集，如果一些基金经理认为该了结获利了，则可能出现空头回补带动的涨势并部分逆转油价走势。

对冲基金仓位的增减变化和油价，在过去18个月显示出了高度的周期性。

对冲基金多仓在1-5月增加，与油价上涨相符，但最终预示涨势终结。

对冲基金空仓自5月底以来快速累积，伴随着油价急剧下跌，但也可能预示油价会有所反弹。

在极短期内，空头因素可能占主导，推动原油和汽油价格走低。

但对冲基金在做空方面已经非常过度，预示反转的可能性正在上升。(完)