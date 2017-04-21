《KEMP专栏》对冲基金对OPEC减产的信心开始消退

资料图片：2011年9月，在首尔拍摄的美元纸币。 REUTERS/Lee Jae-Won

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦4月20日 - 石油输出国组织(OPEC)和一些活跃在大宗商品市场的最重要的对冲基金在2016年下半年举行的非正式简布会上，就油市再平衡达成共识。

OPEC致力于实施可靠的减产行动以削减全球原油库存，同时对冲基金以建立原油期货和日历价差多仓作为回应。

OPEC通过向油市提供关于产量水平的细节，并公开减产协议高执行率的信息，为基金经理的多仓背书。

作为回报，对冲基金通过推高油价并令原油期货从正价差转为逆价差，让OPEC及早受益。这还会有利于消耗过剩的原油库存。

从2016年12月至2017年2月，双方之间的共识起初取得成功，OPEC报告称减产执行率很高，现货油价上涨10%，日历价差从正价差转为持平，或为时短暂的逆价差。

但这种共识开始破裂，2月21日之后日历价差大跌，而且原油期货价格从3月8日起下滑。(图表：tmsnrt.rs/2oWDPNi)

日历价差和原油期货价格急剧逆转，使很多做多的对冲基金在2月和3月蒙受重大损失。

随着关于OPEC削减原油供应的程度是否像预期一样多的疑虑升温，油价走势出现修正。

全球原油和油品库存在今年前三月几乎没有显示出下降的迹象。

立场偏多的基金经理已把库存下降的预期时间推迟至今年下半年。

OPEC目前面临的压力是，较早承诺当前减产计划6月到期后继续实施，以巩固对冲基金多头的信心。

沙特和其他OPEC国家高级官员近几日逐渐倾向于延长减产计划。

但市场一直怀疑，OPEC能否在今年下半年实现真正的市场收紧局面。

日历价差持续下降，即期6-7月(M7-N7)合约的疲弱势头已经扩大至12月-1月价差(Z7-F8)。

油市恢复平衡指标：2017年剩余时间布兰特原油跨月价差(美元/桶)tmsnrt.rs/2o8HBRS

据能源资料协会(EIA)，美国从OPEC国家沙特、伊拉克和委内瑞拉进口的原油自今年年初以来持稳或增加。

据国际能源署(IEA)，已公布的全球原油和油品库存仍居高不下。

全球原油库存实际可能已经下降了，因隐性库存出现了调整，市场变得更为清晰。

有证据表明，产油国在加勒比和南非等地浮动存储、以及储油库持有的未报告原油库存，现正在流入主要炼油中心。

随着这些原油流向美国、鹿特丹和新加坡，也就出现在已发布的统计数据中。

但要保持对冲基金经理对油市再平衡的信心，已公布的原油库存需要尽快开始下降。

关于OPEC产油国严格执行减产协议的信息，其效力已大打折扣，不足以构成看多原油的理由。

对油价以及日历价差来说，已公布库存的变动更为重要，OPEC二手来源对减产执行情况的评估已在其次。

OPEC的信誉受到考验：原油库存需要在二三季度有实质性下降，否则很多对冲基金将可能放弃2016年底以来一直持有的看涨立场。(完)