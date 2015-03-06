《KEMP专栏》美国天然气产量逆境下劲扬 个中玄机堪供石油产出借镜

图为加州一处油田的抽油机。 REUTERS/Lucy Nicholson

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透纽约3月4日 - 能源资料协会(EIA)2月27日公布初估数据显示，美国2014年天然气产量达到25.7万亿立方英尺的纪录水准。

天然气产量自2008年来已经增长27%，不过钻探天然气的钻机数量同期却下降逾80%。(link.reuters.com/sub34w)

尽管钻机数量锐减且燃气价格低迷，但产量却持续增长，这种现象常被用来警告，不应根据活跃钻机数量来预测未来产量。

以2014年6月以来油价及石油新钻探活动双双下降来看，天然气领域的经验现在特别显得贴近。

但天然气领域带来的真正教训远远更加复杂，也凸显出价格、钻探活动和产量之间的微妙关系。

**给石油业的经验之谈**

天然气行业的经验可以给石油生产提供两个教训。

首先，如果不是因为原油产量大增及天然气液(NGL)价格高企，2008年以来天然气产量本应是下降的，以反映天然气价格和钻探活动下滑。

其次，一个油气井的获利能力，是由所有产出(干气、天然气液和原油)的总价值决定。

从很大程度上来说，天然气产量持续增长是石油繁荣的一个附带结果。石油生产商不会如此幸运。他们无法依靠天然气销售来改善钻井的财务状况。

效率和钻探选择性的提高，将确保石油产量以低于钻井减少的比例下降。

不过，根据天然气行业的经验，除非油价和钻井数量回升，否则有充足的理由相信石油产量将趋于稳定，甚至可能下降。

**烃的混合物**

油田服务企业Baker Hughes和其它公司公布的钻机数量，对石油和天然气做了简单区分。

钻探商和石油生产商必须根据初步生产把钻井分类为原油井或天然气气井，并向当局报告，以在税收和监管方面获得适当对待。

但实际上，大多数油井生产出各种烃的混合物，从干气(甲烷)到天然气液(乙烷、丙烷、丁烷和天然汽油)及原油(比戊烷重的分子)不一而足。

从2009年以来， 大多数钻井都把目标放在了天然气和原油产量更高，而不是干气产量更高的岩层或油田，因为前者价格更高。

因此，越来越多的天然气产量来自天然气液和原油产量很高的钻井，这令他们的获利能力改善。这些钻井可能登记为油井，也可能登记为气井。

也因此价格、钻机和产量之间这种简单关联容易造成误导。

钻机和天然气总产量间的关联，漏掉了原油井伴生天然气产量的增加。

将价格同钻井数目的关联到一起，则忽略了天然气液起到的重要作用。

**产自油井的天然气**

2008-2013年间美国天然气产量增加约4.2兆立方英尺，其中有3.5兆，即83%的比例来自三个州： 宾夕法尼亚州、 德克萨斯州和北达科他州。(相关图表，请点选：link.reuters.com/vub34w)

在德州和北达科他州，原油井数目不断增加带动了副产品天然气的产量。

仅德州一个州，2014年来自原油井的伴生天然气产量就达到近2兆立方英尺，较2008年的6,740亿立方英尺增加了两倍。

根据德州铁路委员会，从2008年至2014年，伴生天然气产量占该州天然气产量的比重从不到9%，成长至占近25%。

伴生天然气产量增加之际，天然气井的天然气产量则从7万亿立方英尺降至6.2万亿。

受到北达科他州Bakken地区页岩油荣景带动，以及当地政府致力于减少燃除油井伴生气，北达科他州的伴生天然气产量亦激增。

**湿井**

迥异于德州和北达科他州，宾夕法尼亚州所增加的天然气产量，大多数来自于被归类为天然气井的气井。从2008年至2013年，宾州天然气产增增加至3万亿立方英尺以上。

宾州Marcellus区的页岩气井产量极高。但这些气井也生产高比例的天然气液(NGLs)，因此尽管天然气价格低迷，却仍然享有获利。

探钻的重心已逐渐从宾州中部转向更西部地区，宾州中部的气井多数生产乾天然气，较西部地区生产湿气，并掺杂有价值的NGLs和原油。

如果少了高价的NGLs和原油，宾州的天然气荣景应该会逊色许多。(完)

(编译 李爽/许娜/孙茉莉/戴素萍 审校 蔡美珍/王丽鑫/杜明霞)

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