《KEMP专栏》产出率下降 2016年石油产量下滑在所难免

图为巴林麦纳麦以南Sakir的一座抽油机。 REUTERS/Hamad I Mohammed

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 许娜/张涛/李爽/刘秀红/高琦

路透伦敦9月15日 - 就像路易斯·卡罗的小说《爱丽丝镜中奇遇记》(Through the Looking-Glass)中红皇后对爱丽丝说的那样，“你必须不停地跑，才能保持在原地。如果想要前进，至少得再快一倍才行。”

光是要抵消既有油田产出率自然下降的影响，油企就必须投入大量资金，如果他们还想提高产量，那就要投入更多。

由于页岩井产出率迅速下降，有必要持续投资和钻探，以维持产量水平，这个问题已受到广泛讨论。

但传统油田产出率下滑的问题更加重要，因为他们在全球产量中的占比超过90%。

对于油市再平衡及更长期的油价水平，传统油田产出率下降都具有至关重要的影响。

除非石油生产商投资维持既有油田的产量水平，并开发新油田，否则产出率下降，将导致2016和2017年的日产量每年减少数百万桶。

不过，随着油价跌破每桶50美元，从石油巨头到国有石油公司、再到独立油企的几乎所有油企，都在大砍勘探和生产预算，以储备现金。

而削减预算后，将很难维持既有油田和边远地区勘探的支出水平。例如，伊拉克石油部9月6日就警告承包商称，明年将削减勘探和油田开发的支出。

“由于原油销售收入下降，伊拉克政府大幅减少了可供石油部使用的资金，”石油部对运营商表示，“这样一来，可用来向我们承包商提供原油成本退费的资金就少了。”

部分支出削减反映了效率的提高，以及压缩了相关物品与油田服务的成本。但也有勘探与开发项目遭到削减，这将直接影响衰减产出的汰换。

“控制支出正在加快产量递减速度，”国际能源署(IEA)最近警告称(“油市报告”，2015年9月)。

IEA预测，由于投资不足，非石油输出国组织(OPEC)产油国2016年日产出将减少约50万桶，这将是24年来最大降幅。

**油田状况**

传统油田的生产遵循明显的模式，开始的时候产量快速上升，然后保持在高峰水平几年，接着进入漫长的缓慢下降状态。

油田运营商采用了诸多策略，以尽可能长地维持生产，并推迟自然递减的开始时间，或者至少降低递减率。

随着石油被带至地表的伴生气，可以重新注入以协助保持油田压力，或者也可以从其他来源注入气体。

通过装备地面杆泵，或者近来更普遍的油田电潜泵(ESPs)，可以对油田进行人工举升。

水、天然气、二氧化碳或某种聚合物可以注入到油田边缘，推动剩余的油流向产油井。

油田管理计划可以大幅增加最终采油量，但最后所有油井和油田的命运并无二致：他们大多采出来的是水，最终被关闭。

运行泵浦并注水、气体或其他材料的成本最终超过产油的价值，油田也变得获利微薄，最后逐渐弃用。

**递减率**

根据对1950年至2012年间1,600多个常规油田产量纪录进行分析，国际能源署(IEA)对众多油田估算出递减率。

据IEA，对于那些已经过了产量高峰的油田来说，观察其产量平均每年下降6.2%。

海上油田，尤其是深海油田的产量递减速度要比陆上油田快，因为这些油田的前期成本更高，运营商为尽快回本开发得也更为积极。

小型油田的递减率往往要快于大型油田，后者有不同的区块可供逐步开采。

非OPEC油田的递减率一般也要快于OPEC油田，主要因为油田的情况有别。

OPEC的中东和北美成员国产量主要来自陆上超大油田，开发速度较为缓慢，以实现收入的最大化及长远性。

非OPEC产油多来自小型及海上油田，由于商业方面的原因，这些油田开采殆尽的速度相对较快。

IEA数据库中的油田多数已获得一定的投资，以抵消自然递减率的影响。

该机构预估，这种持续的资本投入可将产量递减率每年削减约2.5个百分点。

据IEA称，若没有投资，一个成熟油田的产量将以平均每年约9%的速度递减。

**“红皇后比赛”**

递减率对全球石油行业的确切影响难以计算，因为一些油田仍在量产阶段，而另外一些的产量则因为油田开采年限、类型及持续投资的规模等因素而有所不同。目前全球石油日产量约为9,000万桶。

IEA在2013年世界能源展望报告中曾推测，当时所有陆上油田产量的每年实际降幅为2%，而到了2020-2030年，降幅可能达到4%。

但IEA做出那个预估时，平均油价还高于每桶100美元，并且预计将在2010-2020年的余下时间一直保持在该水准，直到2025年之后。

现在的情况已经大不一样了，平均油价预计在未来数年仅能维持在每桶50-70美元，因此产量的实际年降幅可能轻松达到3%甚至4%。

依据多种合理推测，现有油田产量料在2016年减少140-360万桶/日，2017年亦是如此。

一些消失的产量将被新油田所取代。这些新油田在油价高企时期被发现并获得开采许可，而且按照计划将于2016年和2017年投产。

不过到了2017年之后，预定投产的新油田数量将非常少，除非油价大幅反弹。

与此同时，石油公司必须受到鼓励，才会对已有油田进行足够多的投资，以遏制当前油井产量大幅下滑的影响。

但鉴于油价持续徘徊在每桶50美元下方，并且几乎所有公司都在削减2016年资本支出计划，照此看来，产量下滑局面看起来将主导2016年。

除非油价反弹，否则非OPEC产量将在2016年下降，而且IEA对日产量减少50万桶的预估最终可能也会显得太过保守。(完)

(译文审校 陈宗琦/王丽鑫/张明钧/郑茵/徐文焰)

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