《KEMP专栏》印度机动化革命将推动全球石油需求增长

2015年1月12日，印度孟买一加油站的加油机。 REUTERS/Danish Siddiqui

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦5月16日 - “印度正取代中国成为石油的主要增长市场，”国际能源署(IEA)在其石油市场报告更新版中如是说(见2016年5月16日IEA石油市场报告)。

过去十年印度石油消费量以年均5%的速度增长，在截至2016年3月份的年度首次超过了每日400万桶的水平。

目前印度是世界第四大石油消费国，位居美国、中国和日本之后，有望在未来12-18个月内超越日本成为第三大石油消费国。(tmsnrt.rs/1Tgtums)

根据印度石油和天然气部的数据，柴油依然是最大的最终市场，在印度全部石油消费中占40%以上。

烹饪用到的液化石油气(LPG)以及发电所用石油焦是另外两个主要市场，分别在最终需求中占约10%。

汽油在总需求中仅占12%，但增长最快，过去十年以年均10%的速度增长。(tmsnrt.rs/1TgtHpu)

汽油需求一直在加快增长，2014/15年度增长了11%，2015/16年度更是增长了逾14%。(tmsnrt.rs/1Tgtwur)

汽油需求增长与印度迅速扩大的中产阶级购车需求爆炸式增长直接相关。(tmsnrt.rs/1NvrhGA)

根据印度道路运输和公路部(Ministry of Road Transport and Highways)的报告(2012/13年度“道路运输年报”)，该国上路车辆登记数量每七年就翻一番，2013年时达到1.82亿辆。

登记的车辆大多为摩托车(1.33亿辆)，轿车、吉普车和出租车(2,500万辆)以及货车(900万辆)的数量则要少很多。

进入新千年以来，两轮车与四轮车的数量差距一直非常稳定。

印度的汽车普及率在发展中国家当中都属于较低水平，更不用说与较富裕经济体相比。

2013年每1,000个印度人中仅有149辆机动车，巴西为273辆，墨西哥为277辆，日本为593辆，美国则为781辆。

印度注册登记的两轮车数量很多，而轿车参透率按国际标准看却是异常低。

印度每1,000人中仅有17辆轿车，巴西为215辆，英国为450辆，德国则为540辆。

随着越来越多的印度家庭能够负担得起开车，汽车保有量及汽油消费量均有巨大的增长潜力。

汽车注册登记量最多的是在德里、班加罗尔、钦奈、普纳和孟买等大型城市中心，以及马哈拉施特拉邦、北方邦、泰米尔纳德邦和古吉拉特邦等大邦，所有这些地区均有大量相对富有的家庭。

但过去10年相对贫穷及偏远的邦，比如特里普拉邦、米佐拉姆邦、喜马偕尔邦、卡纳塔克邦、比哈尔、北阿坎德邦和恰蒂斯加尔邦的汽车保有量以最快速度增长，暗示汽车保有量正快速扩张至更广泛的人群。

假设印度经济持续成长而且燃料价格维持温和，那么印度对汽油的如饥似渴，将是未来几年石油需求增长的最重要来源。印度料将加入美国和中国的行列，成为全球三大石油消费国的一员。

图表1 tmsnrt.rs/1Tgtums

图表2 tmsnrt.rs/1TgtHpu

图表3 tmsnrt.rs/1Tgtwur

图表4 tmsnrt.rs/1NvrhGA

(完)