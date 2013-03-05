《Kemp专栏》中东地区越来越向核能发电靠拢

**无核化不再现实**

在世界上政治最动荡的地区发展核能，势必引起恐慌。伊朗在中东地区的很多对手，以及美国、以色列和欧洲国家，长期以来一直认为伊朗实际上是打着核项目的幌子秘密发展核武器。

事实上，制造核弹和建造民用核反应堆完全不是一回事，唯一共通的东西是铀浓缩。民用核原料是浓度为5%的低浓缩铀，而核弹用铀的浓度高达95%，但浓缩的过程基本相同。

美国及其盟友担心的重点，已经从伊朗在布什尔(Bushehr)的核电站转移至在纳坦兹(Natanz)、福尔道(Fordow)和其他地方的铀浓缩活动。伊朗政府坚称，这些地方生产的是(浓度5%的)反应堆燃料和(浓度20%的)医用同位素，但美国和以色列担心，伊朗生产的这些铀很快可以秘密地浓缩至核弹品级铀。

扩散专家因此建议将核电从核燃料循环中分离出来。IAEA已批准由成员国捐资1.5亿美元，在哈萨克斯坦设立低浓缩铀(LEU)的“核银行”。该机构还曾讨论在俄罗斯安加尔斯克的国际铀浓缩中心建立规模120吨的LEU储备。

2011年，IAEA批准了由英国、欧盟、俄罗斯和美国共同发起的建议，缔结一项“模型核燃料保证协议”(model nuclear fuel assurance agreement)。协议规定，只要接收国遵守国际义务并已公布出口许可标准，提供LEU或浓缩服务的国家将不得中断对接收国的供应。

协议的主旨就是，伊朗、阿联酋和土耳其等国家应发展本国核能，但不应发展铀浓缩和乏燃料再加工。相反，燃料循环应在现有且可靠的核国家进行，比如俄罗斯或英国。作为回报，模型协议力图向核能国作出一些保证，只要他们遵守国际义务，燃料供应就不会因任何原因而中断。

据世界核能协会(WNA)，阿联酋已经同意放弃国内铀浓缩和再加工，并与加拿大、英国、法国和俄罗斯的公司签署燃料供应协议。

西方大国最初似乎希望迫使伊朗接受类似安排，放弃国内铀浓缩活动，然后依赖海外供应的再加工核燃料。

目前看来，伊朗似乎不太可能同意完全放弃国内铀浓缩。西方的目标似乎已转向允许伊朗进行一部分铀浓缩，但力图限制在浓度为5%的铀，而不要升级为20%。

尽管存在明显的政治和军事问题，但中东加大发展核能在经济方面的原因十分迫切。该地区的天然尤其是原油若用来发电，太过浪费了。核能和太阳能，是国内发电的一个合理选项。

但如果民用核电的扩张不想要引发人们对核武扩散的担忧，那么更多国家或需要效仿阿联酋，同意将核电从核燃料循环中分离开来。(完)