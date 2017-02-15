《KEMP专栏》油市恢复平衡道路上的里程碑

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦2月14日 - 在石油输出国组织(OPEC)持续减产以及季节性消费增长的共同作用下，今年第三季全球原油库存预计将大幅下滑。

OPEC和非OPEC产油国承诺今年头六个月日均减产近180万桶，协议到期后视情况可再延长六个月。

由独立机构进行的生产评估暗示，截至目前OPEC对减产协议的执行度很高，尤其是沙特及其盟友。

未来几个月，非OPEC国家可能逐渐扩大减产，尤其是俄罗斯，该国承诺在协议期间逐渐扩大减产量。

在这个背景下存在的风险是“减产执行疲劳”，即OPEC和其他产油国对减产效果感到满意，并在减产期临近结束时允许产量增长。

过去的经验表明，对协议的遵守情况往往会随着时间流逝而减弱。因为油价上涨，而且当初促成协议达成的恐慌消退。

为保持灵活性，OPEC及非OPEC国家均不愿就减产协议是否会延期做出承诺。

但油市的一致观点似乎是减产活动将延期六个月，至少会以修订方式进行。

另一种可能情况是，从7月初开始，逾100万桶额外的原油涌入市场，这将可能再度拉升库存。

假定减产会以某种形式延期，最大的影响有可能会发生在7-9月当季。

美国炼厂通常会在第三季加大原油消费量，以满足夏季驾车出游旺季的强劲需求。

过去10年间，美国炼厂第三季原油净投入量较第一季平均增长84万桶/日。

第三季也是沙特和伊拉克国内原油消费量增长，以满足空调季需求的季节。

电厂直接烧原油，会令这两国可用于出口的原油量减少数十万桶/日。

最后，大多数北海生产商在第三季进入维护期，导致夏季布兰特及其它级别原油的产量降低。

总而言之，消费量出现的季节性增长，还有产量的下降，会合力带动原油库存在7月至9月的三个月期间锐减。

**关注价差**

根据布兰特原油跨月价差结构，交易商目前押注储油罐在第三季将大量清空。(tmsnrt.rs/2lLqoNg)

4-5月布兰特原油跨月价差现为每桶正价差0.35美元，因此按照多数假设陆上储油都可获利。

但6-7月跨月价差只有每桶0.19美元的正价差，根据融资和租用储油空间成本假设，储油仅有少量获利。

9-10月正价差目前只有每桶0.02美元，按照任何一种假设都无法获利。

6-7月价差在过去12个月变化不大，但9-10月价差大幅收紧。

期货价格所显示的情况，是油市将在第三季出现严重的供应短缺。

实货交易商将逐步解除对库存的对冲，向炼厂出售库存，以帮助弥补产油国的供应短缺。

这只是一个可能出现的结果，就市场再平衡来说，还面临许多风险。

库存下降的速度可能快于目前预期，在这种情况下，供需状况或将在第三季变得非常紧俏。届时OPEC可能会允许增产原油。

另一方面，美国页岩油产量上升，OPEC和非OPEC产油国遵守减产协议的程度降低，以及消费增长放缓，都将可能使库存减少延迟，从而导致价差走软。

因此，6-7月、9-10月及12-1月布兰特原油跨月价差的走势可作为实时指标，显示交易商认为油市再平衡是处于正轨还是趋于恶化。(完)