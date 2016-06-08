《KEMP专栏》油市正恢复平衡 产出与消费此消彼长

撰稿 John Kemp 编译 张明钧/汪红英/陈宗琦/戴素萍

路透伦敦6月7日 - 全球石油市场看似已经恢复平衡，主要拜燃料消费强劲成长、以及主要产油国连串发生大规模产出中断事件之赐。

美国驾驶人对于低价汽油的消费大幅攀升，再加上印度及墨西哥大型新兴经济体的汽油消费增加，这将有助于2016年全球原油需求增幅提高至140万桶/日以上。

2015年原油消费增幅已达180万桶/日，且预计2017年增幅将远高于100万桶/日，成为金融危机爆发前以来的最强劲连续增长。

供应方面，美国2015及2016年间原油产出料减少70万桶/日，因价格偏低抑制页岩油开采。

再加上利比亚、尼日利亚、委内瑞拉及加拿大等地越来越多供应中断事件，中断的原油产出已经超过300万桶/日。

2014及2015年供应严重过剩，原油及各类燃料库存仍处于异常高位，尽管如此，库存已经不再呈现增长。

油市正在从供应过剩转为供需平衡，这一点从近期和远期期货价格的关系中也可见一斑。

期货的时间价差、消费、产量以及库存的关系自上世纪30年代就建立起来了，这也受到了交易员的密切关注。

通常而言，当供应过剩和库存增加时，期货价格会出现正价差，即近期合约的价格低于远期合约。

而当供应不足和库存下降时，期货价格往往会出现逆价差，即近期合约的价格高于远期合约。

在过去30年里，在油市从供应过剩变为供应不足之前，通常会先出现期货价格从正价差转为逆价差。反之亦然。(tmsnrt.rs/25JCRCQ)

在过去六个月中，布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)期货的正价差幅度一直在大幅收窄，这符合需求增强和供应减少的迹象。

这两个期货市场的交投都呈现小幅正价差，但这符合非常接近平衡的市场。

自2005年以来，小幅正价差一直都是原油市场的“常态”(1985-2004年间的典型情况则是小幅逆价差，而造成转变的原因存在争议)。

WTI原油目前的正价差为每桶约2.00美元，与2005-2014年间每桶1.50美元的平均正价差并无明显差距。(tmsnrt.rs/1VJVmnN)

今年前六个月布兰特原油正价差为每桶1.70美元左右，距离十年平均水平0.73美元并不远。

目前供应-需求-价格前景的风险，似乎处于合理的平衡状态，现货与跨月价差都反映出这一点。

从供应面来看，如果目前的一些供应困扰得以解决，那么未来12个月原油生产可能意外增长。

如果尼日利亚政府能够恢复三角洲地区的安全，那么将有逾50万桶/日的额外供应将相对快速地重回市场。

如果油价仍处于或高于每桶50美元的水准，美国页岩油产量可能也将企稳，并开始再度上升。

上周美国活跃钻机数为九个月来首见，或许是在回应油价近来走升。

但中期较大的风险是需求面，目前需求的增长速度远快于新的供应。

为了因应油价自2014年中之后的崩跌，石油探勘和生产方面的投资一减再减。

但随着景气反转，投资大幅增加将势在必行，以改善现有油田产量下滑局面，因应消费的持续增长。

在2018年前，假设全球经济避开衰退，价格需要上涨才能抑制需求超速增长，并刺激供应加速成长。(完)