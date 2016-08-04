《KEMP专栏》油市再平衡为何迟迟不来？ 初始攻坚要靠中印美需求

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦8月3日 - 事实证明，油市再平衡是一个漫长又曲折的过程，因为受到油价下滑打击最严重的石油出口国，正是油价暴跌前一些成长最快的石油消费国。

随着石油收入的萎缩，这些国家的经济出现放缓甚至陷入衰退，无力再担当石油需求最有活力的驱动者，这一空缺不得不由全球其他经济来填补。

石油出口国需求的放缓加剧了供应过剩局面，并拉长了市场的再平衡进程。

再平衡须有赖减产，以及刺激包括中国、印度以及2014年之前需求未增长甚至负增长发达经济体的更多需求。

所以再平衡过程的第一阶段会异常艰难及缓慢，需要攻破油价下跌带来的阻碍。

但是一旦油价开始大幅上涨，油市的收紧速度可能要超出很多分析师的预期，因为新兴市场的石油需求有望随着石油收入的增长而再度加速上升。

**新的消费者**

在2004至2014年间，美国以外的全球石油消费量增长，超过三分之一来自石油出口国，因石油收入上升，助长了这些国家国内经济的繁荣。

2004至2014年间，美国以外石油消费量增长1,140万桶/日。

在这些新增需求中，15个石油出口国占了420万桶/日。(加拿大、墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔、委内瑞拉、挪威、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、俄罗斯、阿尔及利亚、伊朗、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国)。

石油消费增长最快的有沙特阿拉伯、俄罗斯、伊朗以及阿联酋，增幅分别为170万桶/日、60万桶/日、50万桶/日和30万桶/日。

除墨西哥外，这15个石油出口国在截至2014年的10年内，国内石油消费量均有增长。

全球石油消费量增长的其他部分全部来自中国(增长440万桶/日)、印度(增长130万桶/日)以及巴西(增长120万桶/日)。

巴西在2004至2014年间经历了由国内石油业及农业推动的繁荣时期，尽管该国自始至终一直是石油净进口国。

巴西表现得就像是一个石油出口经济体，即使该国仍在进口成品油。

该国石油消费量在2004年至2014年间激增120万桶/日，同期石油产量增幅仅为80万桶/日。

巴西随后受到石油和其他大宗商品收入下降的沉重打击。

如果巴西被当作一个石油出口经济体来进行分析，那么此类经济体在2004至2014年全球石油消费量增长中占据近一半份额。

**正面的反馈**

评论人士倾向于将世界分为“净消费”国和“净出口”国，但15大出口国在2014年的石油消费量达到1,730万桶/日，高于10年前的1,310万桶/日。

油价在2004至2014年期间大涨，为出口国带来了巨额收入，刺激了这些国家的经济，并推动其内需激增，涵盖从汽车、电力到建筑等方方面面。

矛盾的是，油价走高协助收紧了全球油市，因油价上涨刺激石油出口经济体的需求以更大幅度增长。

价格、收入和需求之间的关系，是油市诸多正面反馈机制的其中之一，这种关系已经呈放大价格波动和强化价格周期的趋势。

但一旦油价下跌，这种机制就会逆转。收入下降导致石油出口经济体的经济增速放缓，迫使政府、企业及家庭削减支出。

自2014年中期以来，主要石油出口国的国内石油需求一直持平甚至开始下降。

2015年，15个主要出口国的石油日消费量实际下降9万桶，2016年可能再度下降。

石油出口经济体的经济滑坡，是过去两年全球经济增长和贸易如此低迷的主要原因之一。

油价下跌对全球经济带来了负面冲击，因为其对出口国投资和消费的冲击不仅巨大，而且还立竿见影。但油价上涨对消费国的影响较小，而且需要假以时日才能体现出来。

**缓慢调整**

迄今为止，美国一直被剔除在供需分析之外，因为美国同时是石油生产大国和消费大国，且直到最近石油出口非常有限；此外与其他主要石油出口国不同，该国是一个大型的多元化经济体。

从2004年到2014年，美国石油消费减少160万桶/日，主要归因于能效提高；同期国内石油产量增加约450万桶/日，主要因为页岩油产量大增。

从许多方面看，美国应为石油荣景结束负责，该国一方面削减石油需求同时又增加产出，导致全球石油供需状况发生巨大转变。

美国注定将在油市重新平衡进程中发挥巨大作用，页岩油产量已经大幅减少，石油消费量自2005年以来首次增加(2010年衰退后需求反弹除外)。

欧洲及亚洲其他发达经济体在全球石油消费中的占比相对较小，不管是需求还是供应层面，都不足以对油市再平衡产生很大影响。

因此，油市再平衡在初期阶段将取决于中国、印度和美国，石油出口国将可能在稍后阶段加速再平衡进程。(完)