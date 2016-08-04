《KEMP专栏》油市再平衡为何迟迟不来？ 初始攻坚要靠中印美需求

《KEMP专栏》油市波动和周期循环的固有属性 这次是否不同？
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp
路透伦敦8月3日 - 事实证明，油市再平衡是一个漫长又曲折的过程，因为受到油价下滑打击最严重的石油出口国，正是油价暴跌前一些成长最快的石油消费国。
随着石油收入的萎缩，这些国家的经济出现放缓甚至陷入衰退，无力再担当石油需求最有活力的驱动者，这一空缺不得不由全球其他经济来填补。
石油出口国需求的放缓加剧了供应过剩局面，并拉长了市场的再平衡进程。
再平衡须有赖减产，以及刺激包括中国、印度以及2014年之前需求未增长甚至负增长发达经济体的更多需求。
所以再平衡过程的第一阶段会异常艰难及缓慢，需要攻破油价下跌带来的阻碍。
但是一旦油价开始大幅上涨，油市的收紧速度可能要超出很多分析师的预期，因为新兴市场的石油需求有望随着石油收入的增长而再度加速上升。
**新的消费者**
在2004至2014年间，美国以外的全球石油消费量增长，超过三分之一来自石油出口国，因石油收入上升，助长了这些国家国内经济的繁荣。
2004至2014年间，美国以外石油消费量增长1,140万桶/日。
在这些新增需求中，15个石油出口国占了420万桶/日。(加拿大、墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔、委内瑞拉、挪威、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、俄罗斯、阿尔及利亚、伊朗、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国)。
石油消费增长最快的有沙特阿拉伯、俄罗斯、伊朗以及阿联酋，增幅分别为170万桶/日、60万桶/日、50万桶/日和30万桶/日。
除墨西哥外，这15个石油出口国在截至2014年的10年内，国内石油消费量均有增长。
全球石油消费量增长的其他部分全部来自中国(增长440万桶/日)、印度(增长130万桶/日)以及巴西(增长120万桶/日)。
巴西在2004至2014年间经历了由国内石油业及农业推动的繁荣时期，尽管该国自始至终一直是石油净进口国。
巴西表现得就像是一个石油出口经济体，即使该国仍在进口成品油。
该国石油消费量在2004年至2014年间激增120万桶/日，同期石油产量增幅仅为80万桶/日。
巴西随后受到石油和其他大宗商品收入下降的沉重打击。
如果巴西被当作一个石油出口经济体来进行分析，那么此类经济体在2004至2014年全球石油消费量增长中占据近一半份额。
**正面的反馈**
评论人士倾向于将世界分为“净消费”国和“净出口”国，但15大出口国在2014年的石油消费量达到1,730万桶/日，高于10年前的1,310万桶/日。
油价在2004至2014年期间大涨，为出口国带来了巨额收入，刺激了这些国家的经济，并推动其内需激增，涵盖从汽车、电力到建筑等方方面面。
矛盾的是，油价走高协助收紧了全球油市，因油价上涨刺激石油出口经济体的需求以更大幅度增长。
价格、收入和需求之间的关系，是油市诸多正面反馈机制的其中之一，这种关系已经呈放大价格波动和强化价格周期的趋势。
但一旦油价下跌，这种机制就会逆转。收入下降导致石油出口经济体的经济增速放缓，迫使政府、企业及家庭削减支出。
自2014年中期以来，主要石油出口国的国内石油需求一直持平甚至开始下降。
2015年，15个主要出口国的石油日消费量实际下降9万桶，2016年可能再度下降。
石油出口经济体的经济滑坡，是过去两年全球经济增长和贸易如此低迷的主要原因之一。
油价下跌对全球经济带来了负面冲击，因为其对出口国投资和消费的冲击不仅巨大，而且还立竿见影。但油价上涨对消费国的影响较小，而且需要假以时日才能体现出来。
**缓慢调整**
迄今为止，美国一直被剔除在供需分析之外，因为美国同时是石油生产大国和消费大国，且直到最近石油出口非常有限；此外与其他主要石油出口国不同，该国是一个大型的多元化经济体。
从2004年到2014年，美国石油消费减少160万桶/日，主要归因于能效提高；同期国内石油产量增加约450万桶/日，主要因为页岩油产量大增。
从许多方面看，美国应为石油荣景结束负责，该国一方面削减石油需求同时又增加产出，导致全球石油供需状况发生巨大转变。
美国注定将在油市重新平衡进程中发挥巨大作用，页岩油产量已经大幅减少，石油消费量自2005年以来首次增加(2010年衰退后需求反弹除外)。
欧洲及亚洲其他发达经济体在全球石油消费中的占比相对较小，不管是需求还是供应层面，都不足以对油市再平衡产生很大影响。
因此，油市再平衡在初期阶段将取决于中国、印度和美国，石油出口国将可能在稍后阶段加速再平衡进程。(完)
(编译 刘秀红/岂頔/侯雪苹/王兴亚；审校 高琦/蔡美珍/徐文焰/白云/龚芳)
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