《Kemp专栏》布兰特原油的忽起忽落、对冲基金杂讯和基本面

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp/编译 隋芬/王冠中

路透伦敦3月5日 - 观察布兰特原油今年头两个月的走势，有点像看着一个已经坏掉的气压表。在价格的起伏之间，看不出市场在对什么因素作出反应，但它肯定不是基本面。

布兰特原油的波动程度已降至约20年来的最低水平。但现在尚存的波动性似乎是由对冲基金所诱发，而非实货供需的变动。

在如今已成惯例的年初涨势方面，今年来得比去年稍晚。但就在1月17日到2月8日之间，近月布兰特原油期货合约从每桶110美元稳步攀升到超过了119美元，之后又同样稳步地回落，到3月初时回到了涨势开始的水平。

表面上，上涨是由经济前景趋强所引发(尤其是美国避开财政悬崖)，另外就是其他金融市场人气的改善。沙特(沙乌地)阿拉伯在2012年10月至12月期间的大规模减产，打消了对油市可能供应过剩与油价下行风险的担忧。

其后的价格反转要归因于一系列因素，包括担心油价上涨对需求和经济的影响，欧元区经济忧虑复发，以及沙特暗示今年3月和4月增产。

有一个因素盖过了所有这些广泛的因素，即四个北海原油生产区(布兰特、福蒂斯、奥塞贝格以及埃科菲斯克)持续存在的生产问题，这个问题实际上支撑了布兰特期货的价格。这四种原油都仍旧供应不足，导致市场处于深度逆价差，使期货合约在快到期之前，价格往往急涨。

但这些因素中无一能对今年以来的期约价格走势，提供令人信服的解释。

**基金推动现货走势**

宏观前景与市场人气的变动太过微小，不足以为布兰特期货上涨8%，达到九个月来最高水平提供有说服力的解释。而沙特生产政策的改变也十分有限，同样无法解释市场为何突然转向。

甚至，实货市场也无法解释布兰特期货的这种突然上涨、然后回落的走势。上周末传出的导致布兰特原油管导体系关闭的生产问题，并未引发预期中的价格上涨。实际上，近月期货合约的价格没有变动。

那么，到底是什么因素在推动市场呢？

近期的大涨态势与过去的几波向上翻转走势十分类似，这几波涨势到顶的时间分别是2010年5月、2011年4月、2012年3月和2012年9月。

每一次的价格上涨与反转，都伴随了对冲基金及其他资产管理人期货多仓的积聚与平仓，既有现有基金增加仓位，也有新基金临时入场。

每一次的价格周期中，未平仓合约都是先突然增多，然后减少。

每回即将到期的期货合约上涨时，还有几年才到期的期货合约都并没有类似的涨势。实际上，在前述的每一次劲扬走势中，远月期货合约都基本保持没有变动。

其结果就是，油市走势从2010年初以来有了明显改变。

与布兰特原油相比，这点在美国原油(西德克萨斯中质油)上更加显而易见，但对两种原油都是成立的。

**建仓和平仓**

在2010年之前，期货价格和对冲基金及未平仓合约之间没有明确的关联。针对2008年7月前油价大幅上扬的广泛分析，未能发现投机客持仓及期货价格间有直接相关的数据。但自从2011年初以来，对冲基金持仓和油价及未平仓合约中持续存在很容易看出的关联。(图表1-4)

参看图表1，请点选：(link.reuters.com/tus46t)

参看图表2，请点选：(link.reuters.com/xes46t)

参看图表3，请点选：(link.reuters.com/fus46t)

参看图表4，请点选：(link.reuters.com/hus46t)

关联性和因果关系不同。

或许过去两年来对冲基金变得能更好地反应油市基本面(不过主要投资大宗商品领域的基金过去几年的糟糕表现，暗示情况并非如此)？值得注意的是，每次的涨势都会很快完全逆转(这暗示若对冲基金是对基本面做出反应，这些基本面都不是很持久)。

对冲基金和现货价格自2010年以来关联性日益密切，同时也伴随了近月和远月价格连动性大幅降低。近月和远月价格的连动性，在2010年之前通常在90%以上，而现在通常是不到50%。(图表5-6)

2008年时，近月价格大幅上涨，通常也会伴随着远月价格以相同幅度大涨。但现在现货和远期市场几乎变得完全独立。

期货市场的运作显然已有所改变。对冲基金和其他资产经理是主因。在油市交易的经理人数量比以前更多，他们的观点和部位变得较为一致，他们的整体仓位也比以前更大(至少在他们都押注多方的时候是如此)。(图表7)

参看图表5，请点选：(link.reuters.com/nus46t)

参看图表6，请点选：(link.reuters.com/qus46t)

参看图表7，请点选：(link.reuters.com/kus46t)

结论就是，布兰特(和WTI)油价现在能更好地以对冲基金建仓和平仓来说明，而非以所谓的“基本面”说明。

**排除杂讯**

期货价格所涵盖的整体观点，过去两年来几乎没什么改变。短线紧俏情况会伴随对中长期供应的信心升高。而越来越古怪的布兰特市场紧俏情势，大致上与其他地区的供需状况脱钩。

因此，油价主要仍在每桶100美元至120美元的区间内波动。油价短线起落大多只是与对冲基金部位调整相关的“杂讯”。

各方均坦承布兰特作为指标的问题日益严重。普氏(Platts)(布兰特市场主要价格评估机构)和壳牌(其SUKO90合约普遍被用来做布兰特交易)均修改了订价制度来逆转不断下滑的流动性。但要说两者的行动能否挽救布兰特作为有效指标的角色，仍为时太早。

尽管布兰特油价完全不能反映广泛的市况，但仍受到对冲基金和其他投资人的喜爱。许多人已从WTI合约转换至布兰特，享受后者持续逆价差带来的益处(这对投资人持有多头部位有益，而WTI呈现正价差则会让期货多头受创)。

布兰特油价越来越不能反映整体油市的状况。但也无伤大雅，因为价格波动反转的速度相当快(只要一到三个月)，而且波动幅度也在缩小(现在通常在每桶10美元以下，之前在20-30美元)。

重要的是不要将对冲基金造成的杂讯过度解读为基本面改变的证据。最近的价格变动能一窥对冲基金的信心，但无法看出油市的供需趋势。(完)

(编译 隋芬/王冠中; 审校 张明钧)

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