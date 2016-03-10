《KEMP专栏》布兰特原油正价差收窄似难以传统理论解释

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 孙国玉/汪红英/陈宗琦/孙茉莉

路透伦敦3月9日 - 大宗商品交易商和学术圈经济学家均认为，库存高低和期货价格曲线之间存在密切关系。

斯坦福大学食品研究院的Holbrook Working早在80多年前就解释了库存和期货价格曲线之间的关系。

在一个库存充裕的市场中，未来交付的商品价格一般要高于现货价格，这种情况即为正价差(远期升水)。

而在一个库存吃紧的市场中，情形则相反，现货价格一般高于期货价格，即逆价差。

由此引申开来，在一个供应过剩的市场中，库存会上升，市场往往会由逆价差转为正价差，如果市场原本就处在正价差状态，则正价差将会扩大。

相反，在一个需求过度的市场中，库存会下降，市场往往会从正价差转为逆价差，或者出现逆价差扩大的情形。

鉴于供需、库存和远期价格之间这种密切的关系，期货价格曲线的形状受到专业交易商的密切关注。

在交易室中，人们一般会全神贯注地紧盯正价差和逆价差的情况，因为它们的改变能够传递出有关供需平衡和库存水平变化的重要信号。

**库存理论**

根据关于期货价格的传统理论，持有和储存某一商品的成本一般会导致期货价格高于现货价格。

但在库存不足的情况下，生产者、消费者和交易员为免遭遇供应短缺，会付出一定的费用，这就在现货价格之上产生了溢价。

资金成本、存储成本以及稀缺溢价之间的平衡关系一般取决于利率和库存水平，决定着市场处于正价差还是逆价差状态。

正价差一方面是市场供应充裕或过剩造成的，另一方面也为持有过剩的库存提供了财务方面的诱因。

在市场处于正价差状态时，交易员可以买入并持有大宗商品实货库存，并通过在期货市场建立空仓来抵消成本，这种策略被称为“正向套利”(cash and carry)。

**油市周期**

在油市，供需状况、库存和布兰特原油期货价格的正价差或逆价差幅度有着紧密联系。(tmsnrt.rs/1TKTUl7)

1996-1998年期间随着油市逐渐出现供应过剩，布兰特原油期货价格从逆价差转为正价差。

1999年油市供应趋紧，期货价格又从正价差回到逆价差。

在2008年油价飙升，以及在2008/2009回落期间，也出现了期货价格从逆价差转为正价差，然后又回到逆价差的情形。

而在2008年7月现货油价升向每桶逾140美元的峰值时，期货价格的逆价差从2007年11月就开始收窄，尤其是在2008年5月。

逆价差收窄应该是一个警告信号，表明全球经济和石油需求正陷入停滞，库存情况正在好转。

美国国家经济研究局(NBER)的商业周期测定委员会(Business CycleDating Committee)后来(2008年12月)判断，美国经济在2007年12月开始萎缩。

多数石油需求指标后来显示，2008年上半年石油消费量增长已开始放缓或甚至转为下降。

当时许多分析师对衰退的说法嗤之以鼻，坚称并无证据显示高油价损及需求。

但逆价差逐步收敛，就是强烈表明供需平衡正在转变的即时指标。

随着2008年下半年至2009年初金融危机与经济衰退加剧，油市转为严重供应过剩、库存大增，市场呈现大幅度的正价差。

库存迅速增加，以及对储油空间可能不足的担忧，推动现货价格异常大幅贴水，也就是所谓的“极度正价差”。

随着全球经济趋稳，加以OPEC减产发挥效用，供需平衡在2009年底以及整个2010与2011年转变为需求大于供应。

石油库存逐渐下滑，市场从2011年3月起回到逆价差。

**正价差重现江湖**

大致来说，当前的油价跌势，与1997/98年亚洲金融危机及2008/2009大衰退的相关模型不谋而合。

布兰特原油的逆价差在2013年10月达到高峰，然后在2014年6月现货价开始下跌时，逆价差便开始缩减。

期货价格结构走弱，理当是美国页岩油产出加速之际，市场实际或预期供应过剩的线索。

随着现货价崩跌，期货曲线也由逆价差转为正价差，而后正价差逐步扩大直至2015年2月。

正价差自彼时起便已收窄，尽管并无规律可寻。过去30日，第一个月和第七个月期约的正价差平均约为每桶4美元，去年同一时段约为每桶6美元。

即使官方统计数据已显示供应超出需求多达200万桶/日，且库存增加数以亿计桶，正价差仍然收窄。

**把握未来走势**

即便有从以往油市正价差交易中汲取到的教训，但在当前环境下并不适用。

解读期货价格结构更像是一门艺术而非科学，因影响它的因素各种各样，而所有这些因素可以在同一时间发生变化。

这些因素包括：可利用的储油空间、利率、当前的和预期的库存、实际以及预测的供需转变、当前以及预期的现货价格。

从价格甚至时间价差，到供给、需求以及库存基本面进行逆向推理，无不充满风险。

目前布兰特原油的正价差要远远小于2008/2009年那会，但可比1997/98年要大得多。

不过，占正价差很大比例的资金成本则要低于1990年代末，而且近几年新增很多储油空间。

布兰特原油正价差的情形自2004/05年度以来持续上升，一些分析师将其归其为大宗商品“金融化”的加剧。

不过鉴于以往经验，油市再平衡的同时正价差亦会收窄，甚至重返逆价差。

基于此，近期正价差走势则有些解释不清了。较2005年头几个月来看，正价差已远远缩窄但尚无消失迹象。

布兰特原油市场的正价差并没有揭示油市正从供给过剩转向供给不足。但与一些官方数据中所显示的库存料将持续大幅上升的预期来看，这又很难说得通。(完)