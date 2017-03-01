《KEMP专栏》布兰特价差大幅走软 交易商对油市加速再平衡信心减弱

《HOME专栏》为何基金总是净做多LME期铜？
另外，由于LME的交易商持仓报告只是复制了美国市场上使用的报告，我们如何看待这个事实呢：今年早些时候基金在芝加哥商业交易所(CME)铜期货合约上建立了大量净多仓，规模之大前所未有。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp
路透伦敦2月28日 - 最近几天，布兰特原油价差大幅走软，因为交易商对于油市将在第二季初恢复平衡的信心减弱。
5/6月跨月价差从2月21日的每桶0.06美元正价差(远期升水)走软至2月27日的0.30美元正价差(tmsnrt.rs/2lP8pbF)。
跨月价差追踪的是原油供应、消费和库存之间的平衡关系，正价差暗示市场处于平衡或供应过剩，而逆价差则与库存下降相关。
多数交易商以及预测机构都预测，到2017/18年，油市将从2014/15年的供应过剩转为供应不足，相应地逆价差将取代正价差。
但转变的时间和具体状况存在很大的不确定性，已经成为最受对冲基金和其他交易商欢迎的题材之一。
自1月中期以来，今年头几个月的价差持续大幅上涨，直到最近几天开始走软。
上涨及随后的逆转都集中在第二季，而第三和第四季的价差则表现得更稳定(tmsnrt.rs/2lP0w5W)。
布兰特原油的涨势与逆转最为明显，不过美国原油价差也一直是类似的模型。(tmsnrt.rs/2mzz22Q)
自2016年11月与12月石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国宣布减产后，对冲基金在美国原油价差交易累积了大量净多仓。
但净多仓已从1月中旬的1.6亿桶近期高点，下滑至2月21日的1.27亿桶。
光是最近一周，净多仓就减少了1,800万桶，回到12月水平。(tmsnrt.rs/2m2bbe9)
由于4-6月间库存料将大幅减少，对冲基金与其他交易商押注市场重新平衡的速度将快于预期。
但最近几天这样的信心已经消散，市场重新预期，库存要到第三季才会开始真正下降。
原油交易商对市场收紧与库存大幅下降的预期反应过早、出手也太快，如今他们已经缩了回去，至少目前是如此。(完)
(编译 李春喜/陈宗琦；审校 刘秀红/郑茵)
另外，由于LME的交易商持仓报告只是复制了美国市场上使用的报告，我们如何看待这个事实呢：今年早些时候基金在芝加哥商业交易所(CME)铜期货合约上建立了大量净多仓，规模之大前所未有。
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