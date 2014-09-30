《KEMP专栏》石油需求日益萎缩 市场开始为价格担忧

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦9月29日 - 过去八年来，美国的石油产品需求经历了前所未有而且是普遍性的下降，因为油价飞涨，迫使消费者变得更加节能，并寻求价格便宜的替代能源。

美国能源资料协会(EIA)的信息显示，各个类别的油品消费都出现下滑，从汽油、柴油、航空煤油到取暖油、燃料油、石化原料、石油焦和沥青。

所有类别的绝对消费量均出现下滑，自2005年以来，下滑速度甚至比人口和经济规模的增速还快。

各类别油品需求受损的程度不同，车用汽油和柴油的需求减幅相对较小，而重燃料油、石油焦、沥青及生产石化产品所用的油品原料需求则大幅减少。

具体原因也各有不同。发电和取暖所用的馏分油、重燃料油和石油焦已经被价格更低廉和清洁的天然气所取代，而各州和地方政府的预算紧缩则打击了沥青需求。生产石化产品所用的油品原料也被价格更便宜的天然气和凝析油取代。

一些情况是，政府要求提高汽车能效，或强制提高酒精等非汽油燃料的使用，使得需求减少。另一些情况是，消费者和企业通过更换排量较低的汽车，或减少旅行次数，来降低能源价格上涨的影响。

节约用油以及采用替代能源，都是美国石油消费下降的重要原因。不过无论是哪种情况，石油需求下降的根本原因是2002年至2011年石油价格大涨。

促使立法者在2005年颁布能源政策法案(Energy Policy Act)，在2007年出台能源独立与安全法案(Energy Independence and Security Act)，规定新的能效标准和生物燃料要求的，是油价上涨。促进用价格较低的天然气取代基于石油的产品的，也是油价上涨。

而促使运输公司和家庭减少旅行次数，并换成更节能汽车，或使用天然气或其他替代能源汽车的，还是油价上涨。

其他发达国家的需求下降也很明显。加州大学石油经济学家James

Hamilton指出，“2005年以来，每年发达国家石油的日消费量平均减少70万桶。2012年底的消费水平，要比2005年用简单外推法得出的预测值低800万桶。”

虽然也有经济衰退的影响，但Hamilton认为最主要的因素是2005年以来油价上涨了一倍。最近他在《全球油市变脸》(2014年7月)的书里写道：“使北美、欧洲和日本能源消费减少的最主要原因，是油价上涨，而不是收入增长放缓。 ”

Hamilton的结论是：“自2005年以来实质油价上涨一倍背后的原因非常简单：如果价格没有上涨，那么需求增长，特别是来自发展中国家的需求，将会超过石油生产。因此需要价格大幅上涨，来逆转发达经济体石油消费增长的势头。”

价格已经发挥了传递信号的功能，使资源得以重新配置。目前的问题在于是否过了头。全球需求增长低迷，而石油生产，特别是页岩油生产在加速，这已经远远抵消了非洲和中东的产能损失，使市场供应过剩并开始压低价格。

有明显证据显示，油价超过100美元时会刺激生产商过量扩产，而需求增长却不足。现在市场需要一段油价低于100美元的时期，用标准石油公司(Standard Oil)具有传奇色彩的首席执行官洛克菲勒的话就是“惴惴不安”，来帮助市场恢复平衡。(华尔街日报9月28日《页岩气、沙特和伊斯兰国使石油多头冒汗》)

在未来几年，可能会有更多关于项目取消和石油商难以盈亏平衡的报导，也会有消费出现复苏的迹象。对于石油多头而言，这是寄望油价不久将复苏的原因。但将其视为市场经历几年过高油价之后的必要调整和反应，将会更有价值。

只有油价降低才能放缓页岩气的强大破坏力，和成本高昂的海上石油开采，并减弱发达经济体的消费萎缩并鼓励新兴市场的需求加快增长。(完)

(编译 李春喜/王丽鑫; 审校 屈桂娟)

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