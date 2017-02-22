《KEMP专栏》布兰特原油市场跨月价差大举收窄的两个可能成因

2014年2月24日，BP在北海的一座石油平台。 REUTERS/Andy Buchanan

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦2月21日 - 近几天布兰特原油第二季期货价格强劲上涨，若非交易商预期油市将提早进入供不应求，那就是市场正在上演轧空行情。

自2月中旬以来，近月跨月价差大举收窄，程度已经到了自第二季起存放油品在美国以外地方不再有利可图。

4月至5月跨月价差从2月15日的正价差每桶0.35美元收窄至2月20日的仅0.17美元，目前则在0.12美元附近交投。(tmsnrt.rs/2mhTrZd)

在任何一种有关借贷成本及租赁储油空间的实际假设下，目前跨月价差已经窄到无法覆盖融资及储存成本的地步。

稍远一点月份的跨月价差收窄情形更为严重，5月/6月正价差仅为每桶0.10美元，6月/7月价差则为0.07美元。

跨月价差收窄的情形集中在第二季，这暗示交易商目前预期供应短缺将在4月浮现，而非6月。(tmsnrt.rs/2mhEB4W)

布兰特原油期货跨月价差收紧的程度要甚于西德克萨斯中质油(WTI)，后者的价差仍足以支撑在美国存储原油直到6月前后(tmsnrt.rs/2lirXoA)。

如果布兰特原油的跨月价差持续收窄，实货交易商将有理由解除正向套利(cash-and-carry)存储交易，即做多实货原油同时做空期货。

实货原油库存将转售给炼厂，登记库存应会开始迅速下降。

OPEC高级官员反复表示，油市结构从正价差变成逆价差，是他们重新平衡油市的中间目标之一。

对冲基金手中已积累创纪录的原油期货和期权多仓，因预期OPEC的目标能够实现。

基金经理人亦累积了大量的跨月价差期权多仓，直接押注市场会从正价差转向逆价差(tmsnrt.rs/2mhKFKP)。

对冲基金和其他资产管理公司美国原油跨月价差期权的净多仓，已相当于1.44亿桶，如果价差持续缩窄，将会赚上一笔。

**逼仓威胁**

价差缩窄表明，交易商预期市场从第二季而非第三季起转为供应短缺的可能性升高。

也可能表明，没有交易商愿意建立跨月价差空仓，因为市场有可能恢复平衡。

但当一个或多个交易商累积了大量的近月合约多仓，并扬言要持有至到期时，逼仓的风险也相应而生。

顺利逼仓的首要规则是，逼仓要顺应市场基本面而非反其道行之。

布兰特原油市场在第二季和第三季会定期出现供应吃紧，因此每年这个时候，如果交易商累积大量期货多仓(不管是按直接报价还是价差押注)，然后购买实货船货，市场就有可能出现轧空行情。

布兰特市场的规模很小，每月只有40-50笔船货装运，这意味着即便买入的数量很少，也能让市场大幅收紧。

布兰特原油在夏季经常很难买到，那时油田经营者会趁天气较好而进行例行维护工作。

不过，油田维护正好赶上每年的石油需求高峰，那时恰好是美国夏季驾车高峰以及沙特和伊拉克的夏季空调使用高峰。

如果OPEC成功导致供应不足并动用石油库存，那么今年夏季的布兰特原油供应就会非常紧张。一次成功的轧空，甚至仅仅是那样一种可能，就会让供应紧张更趋恶化。

基本面吃紧和轧空的可能性，可以共同解释布兰特原油价差收紧的原因，并非只有其中一种原因。

预计OPEC可以成功降低库存、对冲基金对油价正价差的逆转颇有信心，而且市场可能出现轧空行情，这些因素交织在一起，推动布兰特原油市场走向逆价差。(完)