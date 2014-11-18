《KEMP专栏》对冲基金对油价重挫措手不及 匆忙调仓却又推波助澜

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 许娜/朱晓军

路透伦敦11月17日 - 油价过去五个月大幅下跌，让对冲基金猝不及防，而他们纷纷调整仓位，反过来又加剧了油价跌势。

今年夏初，对冲基金和其它基金经理持有的油市多仓为有史以来最高水平之一。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，6月中旬时，对冲基金所持西德克萨斯中质油(WTI)期货和期权净多仓相当于近4.13亿桶。

WTI价格一度升至每桶106美元，布兰特原油也触及113美元，而大多数对冲基金仍期望油价进一步上涨以从中获利。

对冲基金多仓(4.51亿桶)数量超过空仓(3,800万桶)，两者之比接近12比1。

仅三周以前，两者的差距甚至进一步扩大，多仓与空仓之比接近15比1，为2006年开始统计此数据以来最高。(相关图表：link.reuters.com/pew43w)

但油价开始下跌，而非上涨，大多数对冲基金的仓位开始亏损(或者缩减稍早获利)。

因此他们开始竞相出脱亏损的期货和期权仓位，试图轧平多仓或者转而做空，这进而加快了油价跌势。

6月中旬到11月中旬期间，所持多仓超过CFTC报告门槛的对冲基金数量从117家减少到了仅72家。

同期持有可申报空仓的基金数量接近翻倍，从36个增至69个。

多空比也从12:1降至不到3:1。

对冲基金的净多仓也下降一半多，从4.13亿桶减少至11月4日的区区1.68亿桶，意味着仅仅20周内大减2.45亿桶。

过去五年，WTI油价与持有可申报NYMEX WTI期货与期权合约多仓的对冲基金数量之间存在密切关联。

究竟是对冲基金仓位部署推动了油价变化，还是相反？对冲基金是油价变动的源头，或只是顺势而为？现在并非讨论这些问题的时机。

不过，鉴于对冲基金仓位调整与WTI油价在过去五年的密切关联，所以过去五个月油价暴跌伴随着基金仓位的大幅调整，这也不足为奇。

在流动性有限的环境下，仓位如此剧变肯定会加速和放大价格跌势，加重6月以来呈现的负泡沫情况。

问题在于，仓位调整目前是否已经结束。

持有可申报空仓的对冲基金数量现在已接近2006年以来高点，而持有可申报多仓的基金数量已经降至2008-2009年衰退以来最低。

虽然并不存在认定泡沫顶部(或底部)的方法，但对冲基金数据显示，投机性仓位调整或许已近完成。(完)

(译文审校 张涛/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。