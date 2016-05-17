《KEMP专栏》油市看法不同调 高盛放低空头姿态但对冲基金转趋谨慎

2013年7月16日，图为纽约证交所内的高盛公司标识。 REUTERS/Brendan McDermid

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦5月16日 - 高盛分析师在周日公布的研究报告中表示，“油市从接近储存饱和到转为不足的时间远早于预期。”

“油市终于展开具体的重新平衡，”高盛指称。该行一直是对油市的过剩和价格前景持最为悲观看法者之一。

高盛将2016年第二季和第三季的美国原油价格预测每桶调高约10美元。

从许多方面来说，高盛都是在亡羊补牢，因为美国原油价格已经较2月11日的低点上涨了20美元，将近80%。

高盛与对冲基金圈交情匪浅，其预测对油价的影响力，至少在短期内的影响，是出了名的。

但年初时，高盛对石油前景的看法与大多数对冲基金并不一致。

当时高盛仍谨慎看待油市再平衡，并警告油价可能修正；而对冲基金则建立了创纪录的原油期货和期权多仓，预计油价将反弹。

1月初至4月底期间，对冲基金及其它基金所持西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油期货和期权净多仓几乎增加两倍，从2.34亿桶升至创纪录的6.63亿桶。

多仓增加了1.33亿桶，同时空仓减少了2.08亿桶。(tmsnrt.rs/1TgyFCG)

但过去几周，正当高盛变得较为看多之际，对冲基金却变得较为谨慎，并趁油价上涨了结获利。

截至5月3日的当周，WTI和布兰特原油净多仓总计减少4,300万桶，并在5月10日止当周进一步减少4,500万桶，总共减少了近13%。

多数调整来自看多市场的一方，因为对冲基金已锁定部分获利，而新建的空仓数量较为温和。

油市供需基本面、对冲基金仓位以及油价之间力量的平衡，已变得更加复杂。

如同高盛所说，由于美国与印度需求有持续强劲的态势，加上大量供应中断的情况频发，最近几周油价基本面已变得较为偏多。

一系列的价格指标也暗示，油价涨势在5月初看似显现疲态之后，已获得新的动力。

近月期价触及新高，重新站上20日移动均线，意味着涨势存在推进力道。

往往与供需平衡连动的跨月价差，上周也再度收紧。

炼油利润率在5月第一周下滑后，也出现再度走强之势。

以上这些信号或引起更多站在多方阵营的对冲基金的兴趣。

石油和油品市场整体需求仍不错，将更多看空的交易员和分析师逼到无路可退的境地。

不过由于对当前的重新调整有所预料，油价已经较2月份低点上涨了不少。

对冲基金多仓密集依然是悬在市场上方的达摩克利斯之剑，一旦投机客一齐解除仓位，则油价可能出现反转。

开年以来油价的大幅上涨将是部分油企的救命稻草，但同时也可能使市场推迟完成重新调整的过程。

总的来说，目前看上去油市的天平比年初要平衡得多，因此短期内市场的走向更加不确定。

长期而言，油价或许要进一步上涨方能缓和需求的增长，并刺激企业增加供应方面的投资。按照当前的曲线走势，在2018/19年之前，油市或将出现较大的供应缺口。

但短期而言，几个月前预期中的2016年和2017年的油价涨幅，多数均已应验。(完)