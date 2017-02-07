《KEMP专栏》对冲基金在油市累积多仓至纪录高位 交易形势危如累卵

(本文作者John Kemp为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦2月6日 - 对冲基金押注油价将进一步上涨，从而针对原油期货和期权建立起创纪录高位的多仓，但这种一边倒的布仓局面却成为油市一个重大风险。

截至1月31日，对冲基金和其它基金已经在三大主要布兰特原油和美国西德克萨斯中质油(WTI)的期货和期权合约累积起创纪录的净多头仓位，相当于8.85亿桶规模。(tmsnrt.rs/2kiH2WU)

根据监管当局和交易所的最新报告，仅在截至1月31日的七天内，基金就额外加码了相当于4,100万桶的净多仓。

目前，基金在三大主要油市合约持有的净多仓接近10亿桶，而空仓则只有1.11亿桶。

多仓和空仓之比接近9:1，为2014年5月以来看多程度最高的水准。而当时在2014年，正值伊斯兰国武装分子攻占伊拉克北部地区，利比亚陷入内战，导致原油出口受到遏制。

原油市场开始变得像典型的交易过度集中的情况一样。在这些情况下，投机客往往会因预期价格会大幅波动而在同一方向建仓。

尽管布兰特原油价格已升至多数能源市场专家预计的2017年均价水准，即每桶55-60美元附近，但市场并未出现获利回吐的迹象。

对冲基金继续增持多仓，尽管布兰特原油价格在过去12个月几乎翻番，目前正处于2015年7月以来的最高水准。

市场也没有出现新一轮卖空的迹象。布兰特原油和WTI的空仓总规模已降至七个月以来最低。

基金经理人显然认为，石油输出国组织(OPEC)和其他石油出口国的减产将能成功消化全球过剩库存，并推高油价。

基金经理人也忽视美国进行新一轮石油钻探以及页岩油生产商可能增产的风险，至少在短期内是如此。

但每个成功的交易都需要退出策略，在这样的情况下，基金经理以何种形式及在何种价格下削减部位并获利了结，仍不得而知。

对冲基金多头部位的大量聚集，已成为短期内价格风险的重要来源。

在单向市场，即当交易商试图对单一方向布仓时，通常预示着价格的重大反转。

2014年6月油市建立的净多头仓位达到纪录高位，接下来就出现了近20年来幅度最深及历时最久的价格跌势。(tmsnrt.rs/2kiSP7t)

过去两年中，空头仓位的大量聚集通常预示着巨大的空头回补涨势，因当油价停止下跌时，基金经理纷纷落袋为安。

目前许多基金经理在单一(看多)方向布仓，急于退出，无序结清部位及价格修正的风险已明显上升。(tmsnrt.rs/2kiGlNm)(完)