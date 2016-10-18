《KEMP专栏》对冲基金对油价的看多押注达到2014年夏以来高点

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦10月17日 - 对冲基金以及其他资产管理人已经将美国原油多头仓位提高至2014年夏油价开始暴跌以来的最高水平。

沙特等石油输出国组织(OPEC)成员国逼退看空油价的资产管理人，成功使油价回升至每桶50美元上方。

对冲基金在10月11日止当周，将针对美国西德克萨斯中质油(WTI)的两种主要期货与期权合约净多仓增加了3,900万桶，达到2.92亿桶。

这样的净多仓规模为2014年7月以来最高，当时美国原油价格仍高踞每桶100美元之上，漫漫熊途即将开始。(图表：tmsnrt.rs/2e8Xoxy)

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，对冲基金目前的净多仓规模较9月中旬增加了1.55亿桶，自8月初以来上升了2.12亿桶。

仓位调整主要来自市场的空方，对冲基金已经回补了在夏季初期建立的空仓。

对冲基金已削减WTI相关的期货和期权空仓，从8月初的2.49亿桶的峰值降至只有1.02亿桶，减少了1.46亿桶。

同期内，对冲基金多仓从3.29亿桶升至3.94亿桶，只增加了6,500万桶。

自2015年初以来，对冲基金在四个明显的周期里进行了空仓的积累和解除。(图表：tmsnrt.rs/2e92Dxc)

对冲基金空仓的积累和解除与油价的涨跌密切相关。(图表：tmsnrt.rs/2e8Wbq3)

第四轮也是最新一轮卖空自6月初开始，当时西德克萨斯中质油(WTI)每桶略超50美元，WTI的空仓规模相当于约7,800万桶。

这轮周期在8月初达到顶峰，当时空仓规模上升至2.2亿桶，WTI价格触及39-42美元左右的低位。(tmsnrt.rs/2e0pyhv)

自那以后空仓量震荡下降，截至10月11日空仓降至7,100万桶，油价也回升到刚超过50美元。(tmsnrt.rs/2e8Xbuh)

过去十周，空仓的减少为油价提供了重要支撑，并解释了石油输出国组织(OPEC)9月底达成的相对薄弱的减产协议为何会对油价产生如此之大的影响。

但空头回补如今已经结束，由于还需回补的空仓相对很少，所以接下来对油价提供的支撑可能不大。

美国原油价格在10月10日触及51.60美元的顶部，之后难以进一步走升，这与空头回补涨势已大体消退的情况相符。

价格风险平衡已明显转向，至少从对冲基金迄今的仓位看来是如此。

在8月及9月时，风险平衡显然倾向上档，因为有如此多的空仓需要回补，且多仓数量则相对较少。

如今情势已然翻转。目前空仓很少，对冲基金所持多仓则位于2014年以来高位，而风险平衡则偏向下档。

除非沙持阿拉伯及OPEC可展现出他们是认真看待确确实实的减产，否则的话，油价将难以站回60美元大关。(完)