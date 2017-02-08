《KEMP专栏》对冲基金原油多仓规模庞大 但对油价影响不甚明朗

(本文作者John Kemp为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦2月7日 - 对冲基金已经积累起了庞大的原油期货和期权净多仓，但仓位规模及其对未来价格走势的影响，仍存在争议。

截至1月31日，对冲基金和其他货币经理人与布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)相关的三大期货和期权的净多仓规模，相当于8.85亿桶。

对监管方和交易所公布的记录进行的分析显示，上述仓位以现价计的名义价值为480亿美元。

以桶数计，这些净多仓处于纪录高位，轻松超越对冲基金2014年6月时积累的净多仓6.26亿桶。不过油价自那以后即大跌。

然而，以名义价值计的多仓规模远不及对冲基金2014年持有的680亿美元(tmsnrt.rs/2kngV0S)。

油价大跌，意味着现如今对冲基金持仓名义价值不变的情况下，持仓数量可以翻倍。

因此，如果以桶数来看，对冲基金的布兰特和美国原油持仓情况非常极端，但如果以美元金额来看，情况倒没那么严重。

这两种衡量仓位的方法各有优缺点，很难说哪种指标的相关度更高。

有一种衡量对冲基金仓位变动及其对油价影响的方式更为有用，这就是多空仓比率。

该比率是一种无量纲量，不带有任何物理或金融单位，因为桶或者美元这些单位已经相互抵销了。

因此这一指标可以对基金经理人整体上的多空看法给予深刻反映，油价是每桶50美元还是100美元对它都没有影响。

**多空比率**

对冲基金并不能决定油价的水平，充其量只能部分影响价格的短中期波动方向。

但自2010年以来，美国原油价格短期内涨跌与对冲基金多空仓位的增减有一定关联。

多空比率上升通常与美国原油价格上涨相关，而该比率下降则一般与美国原油价格下跌相关(tmsnrt.rs/2knkuEp)。

美国原油多空仓位的比率呈周期循环，大小不规则，并取决于大幅逆转的程度。

目前多空比率为9:1，比2016年11月中期以来的2:1大幅上升，当时石油输出国组织(OPEC)尚未达成减产协议。

对于OPEC打消过量库存、推动油价上涨、或至少规定价格最低标准的能力，对冲基金经理所持的看法愈加乐观。

因此，多空比率现在处于2014年7月以来的最高水平；当时油价刚刚开始下跌，但每桶仍在100美元上方。

但是，这一水准仍远远低于2014年6月和2014年2月短时达到的18:1和17:1、或2012年2月短暂触及的22:1。

上述这些极高的多空仓比率持续的时间都未能超过一周或两周，此后多空比率和油价即经历了大幅下修。

截至1月31日止一周该比率为9:1，自2007年初以来有86%的单周低于该比率，因此属于异乎寻常的高位。

如果基金继续增加多仓，或者进一步削减本来就处于低位的空仓，那么该比率则还有上升的空间。

但鉴于该比率看起来在接近极限，随着对冲基金削减多仓或者增加空仓，那么出现反转的可能性日益增大。

**对价格的影响**

对美国西德克萨斯中质油(WTI)有多大的影响，目前尚不明朗。自去年12月中旬以来，对冲基金多仓积聚对价格仅产生了相对温和的影响。

过去七周流动性充沛。基金经理发现了大量有意愿的卖家，尤其是在生产商和贸易商中间，他们急于做空。

倘若流动性依然充裕，基金经理在削减多仓时，可能还会发现大量潜在买家，价格将只是温和修正。

但若流动性蒸发，基金在设法了结部分多仓并建新的空仓时，可能会引发价格剧烈修正。(完)