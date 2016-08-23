《KEMP专栏》对冲基金大举削减原油空仓 带动油价猛涨

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 汪红英/戴素萍/刘秀红

路透伦敦8月22日 - 随着对冲基金经理们对油价前景从超级看跌转为谨慎看涨，这类基金本月完成了有史以来最迅速的大转变之一。

截至8月16日的一周，对冲基金和其他货币基金增持布兰特和美国西德克萨斯中质油(WTI)期货和期权三个主要合约的净多仓，相当于1.18亿桶。

当周的净多仓增幅创下单周纪录。在而之前一周，对冲基金就已经增持净多仓，相当于4,800万桶。(tmsnrt.rs/2bwpDFa)

上述调整主要源自市场的空方。相信油价可能会进一步下跌的对冲基金经理被突如其来的反弹打的措手不及。在8月2-16日期间，空仓减少了1.14亿桶(降幅达31%)。

回补空仓的狂潮推动油价上涨。到8月16日，近月布兰特期货价格从8月2日的每桶41.50美元升至49.23，到8月19日继续升至每桶50.88，涨幅超过20%。

纽约商业期货交易所(NYMEX) WTI原油合约空仓的减少速度尤其迅猛。

在8月9日止当周，对冲基金的美国原油空仓为创纪录的2.2亿桶，但在8月16日当周空仓减少了5,400万桶，一周减幅创下纪录高位。

**第四个周期**

自2015年初以来，对冲基金已四度大量建立美国原油期货空仓。(tmsnrt.rs/2bwpH84)

每一次空仓量大增时，都是在油价下行的情况，之后随着空仓遭到平仓，油价又转为上行趋势。(tmsnrt.rs/2bwp8v4)

这次是第四个从空仓大增阶段转为平仓阶段的卖空周期，时间点约在8月中旬。(tmsnrt.rs/2bwro58).

一些对冲经理似乎在调整仓位，藉由建立新的多仓来从预期中的空头回补涨势中获利。

尽管如此，这波升势的速度和规模看来让不少交易商措手不及，使得走势震荡加剧。

市场传闻称，下个月OPEC及非OPEC石油部长在阿尔及利亚的会晤有可能会达成冻产协议。该传闻加剧油价涨势，而任何事件都可能是这种涨势的催化剂。

空头回补引发的反弹过后，风险走向似乎又更加均衡，或者可能略偏向下档。

尽管油价上扬，但截至8月16日，主要布兰特和WTI原油合约空头仓位仍然异常多，如果油价继续上涨，有可能会有更多空头回补操作。

然而过去六周中对冲基金多头仓位每周都在增多，共计增加7,500万桶。

截至8月16日，多头仓位已增至7.67亿桶，与4月建立的纪录高位7.91亿桶相去不远。

如果做多的对冲基金决定在近期涨势后进行部分获利了结，则将会对油价的上行动能带来一定牵制。(完)