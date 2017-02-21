《KEMP专栏》对冲基金豪赌原油看涨 OPEC减产协议为其壮胆

2015年11月拍摄的以硬币摆出的美元货币符号造型。 REUTERS/Shamil Zhumatov

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦2月20日 - 对冲基金和其他货币经理人积累了非常庞大的原油期货和期权多头仓位，但迄今未对油价产生太大影响。

在截至2月14日的一周，对冲基金持有的与布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)相关联的三大期货合约净多仓又增加了5,100万桶。

对监管方和交易所公布的记录进行的分析显示，基金现在持有的净多仓相当于9.03亿桶的纪录最高规模。

这些净多仓的名义价值超过了490亿美元，这是2014年7月以来的最高水准(tmsnrt.rs/2lduZua)。

对冲基金持有的布兰特与西德克萨斯中质油合计多仓与空仓之比超过9.5，这是2014年5月以来的最高多空持仓比率(tmsnrt.rs/2ldKiTX)。

基金经理现在对油市的看多程度为2014年上半年以来最高，当时利比亚出口因内战而接近停滞，而伊斯兰国则横扫伊拉克北部。

**净多仓的名义价值与桶数**

净多仓的规模令人困惑，并提出了一个重要问题：这么庞大的仓位最终将如何解除。

基金经理一直能够在几乎不影响原油市场价格的情况上增持多仓。缺乏波动性尤其令人瞩目。

自12月13日以来基金已增持净多仓1.07亿桶，同期油价却在每桶55.50美元上下1.25美元的狭窄区间内波动。

2017年初油价一直在55美元附近守稳，大多数能源专业人士认为这将是年内均价所在。

基金持有大量多仓或空仓，通常预示着当这些仓位解除时油价走势会出现明显反转。

因此，净多仓规模如此之多，已经引发有关对冲基金是否已停止做多、抑或会继续增持的热烈争论。

净多仓桶数创纪录高位，多空仓位比率较高，均表明仓位状况可能已变得十分紧张。

不过，这并未阻止对冲基金在过去六周的四周时间里持续增持。

虽然净多仓的名义价值已较11月中旬时的近期低位200亿美元增加了逾一倍，但仍远低于2014年7月报导的峰值690亿美元。

油价自2014年中以来腰斩，意味着基金经理在资金相同的情况下，持有的净仓位桶数却可以多一倍。

一些分析师因而坚持认为，基金仍有空间在未来数周或数月大幅增加风险头寸。

但这又有一个问题，就是2014年中期对冲基金持有的庞大头寸是否可以作为比较基准。

**基金的不同类型**

有意见认为，增加的净多仓很大程度上来自养老基金和采取通胀挂钩宏观策略的对冲基金，而非专门的大宗商品基金和趋势跟随者。

与商品基金和趋势跟随者相比，养老基金和宏观基金投入的资金可能更具粘性，不会那么轻易地突然逆转。

但是，从监管机构和交易所披露的数据中，无法确定出各种基金的不同类型。

也无法证明或推翻这种假设，即增加的净多仓来自具有粘性的养老基金和宏观基金，而非容易转变投向的大宗商品基金。

**OPEC提供了免费期权**

一个更加可能的解释或许是，OPEC与非OPEC产油国在2016年11月和12月达成的减产协议，加上沙特重新扮演平衡供需的角色，似乎已经消除了大部分短线下档风险。

鉴于OPEC为油价设下每桶50美元的底线，对冲基金经理就没有理由持有大量空仓，在55美元水准做多也基本不存在下行风险。

OPEC实际上等于给了对冲基金一个免费的看跌期权，这令人想起1990年代末、2000年代初期给予股市支撑的格林斯潘看跌期权(Greenspan put)。

OPEC藉由消除下行风险，鼓励对冲基金大举押注多头，对下列可能性--如果称不上概率的话，进行博弈，即油价随着市场重新平衡而续涨或是市场出现某些意外的供应短缺。

多仓仍相当庞大，需要在未来某个时间点平仓。

但短期而言，由于各家经理都认为，OPEC将通过延长或扩大减产，以及将减产落实比率维持在高档的方式，对油价的任何跌势做出回应，因此对冲基金多仓骤然平仓的风险已经下降。

自11月底以来，对冲基金已协助OPEC达成推升油价的目标，与此同时，OPEC也让基金经理放心，不会让他们在交易中出现太大的损失。

OPEC在管理预期方面一直都很明确，消息人士对路透表示，如果到了6月库存水平仍然过高，OPEC可能会继续减产。

大量多仓很少能维持稳定。不过，鉴于OPEC与对冲基金已建立起一种单向押注，除非石油需求放缓、减产遵守情况恶化、非OPEC产油国供应增加太快，或者对冲基金退场，这样的押注才会瓦解。(完)