《KEMP专栏》为何油价如此不稳定

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦12月12日 - 自从19世纪末以来，一些大宗商品价格固有的景气循环特性，吸引了众多经济学家醉心研究，但仍然不断让投资者和生产者措手不及。

19世纪的最后25年和20世纪的头25年期间，美国及德国最早在生猪价格上发现了物价定期且明显自我维系的周期模式。

意大利、荷兰和美国的经济学家在1930年代各自发表理论，试图解释为何价格会周期性地上涨或下跌，而非固定在均衡水准。

早期理论主要依据供给和需求对价格变化的敏感程度(价格弹性)差异，来解释价格在均衡点上下波动的原因。

剑桥大学经济学家Nicholas Kaldor将这一模式比作蜘蛛网，进而促成了蛛网模型的命名。

之后，为美国政府工作的农业经济学家Mordecai Ezekie对理论做了改进，认为促成价格周期的因素，包括应对需求及价格变化的生产调整延迟(供给滞后)，以及基于当前和历史价格的未来价格预期(适应性预期)。

Ezekiel于1938年发表的题为“蛛网理论”的论文，仍是对于商品市场周期最清楚也最具说服力的解释。

在1970和1980年代的理性预期假说革命期间，适应性预期模型逐渐失宠，因适应性预期似乎暗示，投资者会出现系统性的预测错误。

超理性主义的芝加哥大学经济学家，之后便发展了一个与理性前瞻行为相一致的大宗商品周期模型。

但简单的适应性预期模型，以及对投资和生产滞后的解释，已经足以说明真实世界大宗商品市场的情况。

对于价格的后顾型预期(Backward-looking expectations)，再加上调整供应的滞后落差，则能够为石油产业深度起伏、反复出现的周期，提供一个很好的解释。

**既长且深的周期**

石油产业的价格预期确实显得具有强烈的后顾型色彩。在21世纪的前几年，1990年代价格长期低位徘徊的痛苦回忆，压抑了扩大生产的计划，即使在价格飙升时也不例外。

到了比较晚近时期，主要石油企业和美国页岩油开采商的生产和投资计划，则变成是基于认定2011年以来的超高油价时期将会无限持续下去。

当价格处于高位一段时间时，外界就会根深蒂固地假定在可预见的未来也会持续高价，反之亦然。许多石油行业分析师及领导者看来是把价格合理化成理论，而不是反过来的作法。

与此同时，油行业的投资和生产要有所改变得花上一段长时间。这可能得花上十年以上，才能训练出有经验的探钻人员或地震学家，要把许多海上油田综合设备投入生产至少也要那么长的时间。

在2020年代初能供应多少石油将取决于现在所做出的投资和聘雇决定，正如2000年代中期所能供应的石油量主要是深受10年前的1990年代减少投资和裁减技术人员所影响。

由于预期的改变和投资有滞后情况，因此在这波荣景的第一阶段(2002-2010年)，石油供应会落后于需求和价格的改变，之后当景气循环开始翻转(2011-2014年)时，需求已经过度了。

**寻求稳定**

石油和矿业等资本密集的产业，天生就有很强的价格循环，而且把对近期的情况套用在遥远的未来更加加重这样的循环天性。

然大宗商品生产商无不深深希望有某种稳定性，甚至一些消费者也是如此。

最好的例子就是OPEC的成立章程，从1960年起便是誓言该组织要竭尽各种方式和手段来确保国际石油市场价格的稳定，并致力于消弭有害的及不必要的波动。”

包括沙特阿拉伯石油部长欧那密在内的高级官员有时表示，“稳定的”价格最符合生产国和消费者的利益，好像这是再正常不过的了。

甚至代表消费国权益的国际能源署(IEA)似乎也赞成这一看法，理想的状态是维持油价稳定。

事实上，OPEC从未设法稳定油价，且鉴于石油工业的特性(较长的投资筹备时间，以及未来油价的极度不确定性)，有充足的理由认为OPEC从未想稳定油价。

OPEC对稳定的(高)油价的偏好亦得到嘉能可执行长格拉森博格的认可。格拉森博格曾指责竞争对手--煤炭和铁矿石生产商在好年景时过度投资，导致供给过剩带动价格下跌的后果。

格拉森博格一再呼吁对未来的投资要采取更加“自律的”方式，就好像商品价格周期是自发的，是受欠考虑的管理决定所驱动的。“资本的错误分配仍是(矿业）的主要问题，而不是缺乏需求。”格拉森博格本周对嘉能可的投资者表示。

“我们将继续遵循基于供需基本面的资本配置方式。我们不希望看到供给过剩，这只会搞砸我们的生意。”他说道。

**不稳定才是常态**

格拉森博格的愿望就像要天上的月亮一样不切实际，在资本密集型产业这种深度的价格波动周期是正常的，而且不论是他还是任何人都不能消除这一点。

美国页岩油生产商、石油输出国组织(OPEC)及石油产业其他业者目前都遭受惨痛的教训。直到最近，许多人还深信油价会在每桶近100美元见底。

Continental Resources (CLR.N)在看好市场会迅速反弹下，解除在每桶约85美元的对冲仓位。然而，布兰特原油持续下挫至不到65美元。

在估计油价会在更长时间内续跌下，石油产业领袖如今多半不得不调整他们的预估及投资计画。

这几可断定是对近期油价挫跌的过度反应，且将导致下一阶段投资与生产不足。

然而，在此同时，由于2013年甚或更早以前所签订的钻探及投资计画必须完工，导致新生产的石油仍源源不绝。

即使石油产业领袖坦承需抑制生产，但因该体系的长期延宕，因此OPEC以外的石油生产在未来几个月仍将持续增加。

即便许多分析师、投资者及企业领袖怀疑油价是否已经跌过头，油价仍将持续承压。

然而，大宗商品市场总是这样运作的。不稳定及不均衡本来就是市场的常态。(完)

(编译 洪曦/王颖/戴素萍/杜明霞/龚芳; 审校 蔡美珍/于春红/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。