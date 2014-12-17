《KEMP专栏》目前低油价已难以持续 转折点或已不远

图为英国石油公司在北海的一处钻井平台。 REUTERS/Andy Buchanan

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp； 编译 李爽

路透伦敦12月17日 - 油价如今已跌到难以持续的低位。布兰特和西德克萨斯中质油期货分别跌破了每桶60美元和55美元，而且许多原油生产商还在接受更低的价格。

比如，据12月15日公布的最新定价公告，Plains Marketing目前以每桶只有39.69美元的价格出售威斯康辛盆地低硫原油，以及以每桶不到50美元的价格出售多种其他美国原油。

大型国际油企、独立油企和页岩油生产商已经或者将要推迟数以十亿美元计的资本支出项目，如果这些项目全都取消，那么到2020年时原油供应将严重短缺。

对美国大多数地区的页岩油生产项目来说，这样的价格无法实现盈亏平衡。只有少数几个地质状况最佳、运输成本较低的最有利地区还可以盈利，但利润率也极其微薄。

如果原油牌价保持在当前低位，几乎所有页岩油钻探活动都将最终停止，那么随着当前油井产出开始减少，到2015年末及2016年，美国石油产量将开始迅速下降。

在2011-2014年多数时候，布兰特原油都保持在100美元上方，价格高得不可持续，并激励了太多的钻探活动。而油价如今则跌至同样难以持续的低位。

迹象显示2015年原油产量将过剩，市场对此反应过度，推动油价降至很低的水平，不仅会导致边缘项目撤销，而且长期来看几乎所有新的钻探活动也将取消。

这是典型的泡沫，正好与2008年7月油价升向每桶147美元高峰的疯狂涨势相反。

与其他泡沫一样，要预测泡沫会继续膨胀多久，或者价格还会涨多久泡沫才会破灭，是不可能的事。

在泡沫期间，价格往往会远远偏离理性观察者认为可能合理的水准，然后才会修正，因此短期内油价完全有可能进一步下跌。

但泡沫持续时间通常也非常短暂，因为其本身很不稳定，而且市场价格和供需基本面的分歧大到一定程度的时候也不能忽视。

2007/08年时，布兰特原油价格从2007年10月的约75美元升至2008年7月的略低于150美元，用了九个月的时间。2014年，油价迄今只用了六个月就从115美元腰斩至59美元。

如果不可能预期油价还会跌多少才会修正，那么至少可以猜测时间上距离转折点已经不远了。

过去40年油价的四次暴跌(1985/86, 1997/98, 2000/01和2008/09)，在市场对跌势反应过度后，都很快就迎来上涨。

浏览1974-2014年间油价、美国钻探及产出图表，请点选：link.reuters.com/weq63w

以当前的形势看，市场似乎将迎来类似的走势，因为油价已跌到短期难以持续的水准。(完)

(译文审校 张涛)

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