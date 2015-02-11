《KEMP专栏》低油价虽是长期利好 但难免油气行业投资短期退潮之苦

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp； 编译 洪曦/张涛/张荻/陈宗琦/龚芳

路透伦敦2月10日 - 原油和天然气生产是美国经济的基石。油气价格大幅下跌，将在短期内先给企业投资带来负面影响，之后消费者支出受到的正面提振才会发挥作用。

根据美国统计局(U.S. Census Bureau)发布的新数据，2013年美国经济当中企业投资每新增8美元，就有将近1美元来自油气生产商。

根据年度资本支出调查，2013年油气开采企业总共投资了1,590亿美元，用于油气井、钻架和设备。

另外原油和天然气生产支持企业投资了200亿美元，令油气行业在总体经济领域新增投资中的比重接近13.5%。

2003年时，原油和天然气开采与支持活动只占到整体企业资本支出的5.3%。

2013年油气行业的资本投资规模，几乎相当于排名紧随其后的三大行业的总和：电力(860亿美元)、医院(510亿)以及固话，宽带和有线供应商(490亿美元)。

2014年的数字可能差不多，至少在下半年油价重挫之前不会有太大出入。

由于与气候变化和污染脱不了干系，而且缺乏清洁能源、电脑及电影等时髦产业的诱人内涵，石油与天然气投资经常遭到经济学家与决策者轻视。

油气生产也相对集中于美国的部分地区，比如德州和北达科他州。这些地方远离加州、东北部和芝加哥的大学，文化上也相去甚远。最杰出的宏观经济学家都在这些大学里面。

但油气产业以及与之配套的供应链，支撑着数目异常庞大的薪水丰厚的就业岗位，油价崩跌导致的支出骤然放缓，势必给美国经济造成相当大的负面影响。

**重大贡献**

据美国劳工统计局，石油与天然气生产行业直接雇用的人数还不到50万人，在1.4亿非农就业人口中所占比例低于0.5%。

然而，油气产业的直接投资规模，却让经济学家与决策者钟爱的标志性行业的资本支出相形见绌，比如汽车制造业(270亿美元)、航空产业(70亿美元)和电脑系统设计业(100亿美元)。

而且，油气行业的工作岗位属于美国挣钱较多的之列，对于高技能、半熟练与临时员工来说都是如此。

据美国商务部经济分析局，2013年油气开采行业的平均工资接近16万美元，几乎是民间部门平均工资的三倍。即便是支持部门，工资也高出平均工资逾50%。

**供应链涉及行业广泛**

就业数据的粗略统计低估了该行业在整体经济中的重要性，其对钢铁、重型机械到交通运输和建筑工程等行业的工作岗位起到了支持作用。

例如，北达科他州威利斯顿Sloulin Field国际机场规模不大，但因位处Bakken油页岩区的核心地带，2013年旅客吞吐量从2012年的四万人次猛增至近10万人次，且远高于2008年的1.2万人次，成为美国增长最快的机场之一。

Sloulin Field国际机场已制定升级计划以应对日益增长的客流。

美国联邦航空管理局(FAA)的数据显示，北达科他州所有机场的旅客吞吐量在2008-2013年间增长了三分之二，从不到70万增至近120万，地勤和空勤岗位需求大幅增加。

铁路方面，从Bakken油页岩区输出的原油猛增，导致北部各州谷物和煤炭铁路运输严重壅塞。

为因应这种情况，掌控该地区大部分铁路网络的伯灵顿北方圣达菲铁路运输公司(BNSF)已宣布2015年在北部地区投资15亿美元。该公司为投资大亨巴菲特所有。

该公司上个月表示，这项投资计划很大一部份将用于将轨道增加一倍，扩充北达科他州与周围各州的产能，舖设新的专用线，采行集中控制。

其他许多行业也倚重石油与天然气行业。根据美国商务部发布的一项行业评估，2012年，美国制造商出产的钻管、油井套管与其他石油管材(OCTG)，价值达65亿美元。

OCTG制造商雇用将近7,500名员工，平均时薪30美元，较整体民间企业平均高出20%。

**投资放缓**

在油价从2014年中以来下跌约50%的情况下，所有的石油与天然气生产商已宣布大幅删减2015年资本预算。

根据油田服务公司Baker Hughes，钻台的数量在不到四个月内大减将近30%。

巴肯(Bakken)油田最大钻油商之一Continental Resources (CLR.N)，去年底宣布将在3月底前把钻台数量从2014年底的50座左右删减至34座，2015年达到平均31座的水平。

如果这些调降的举动能反映出行业整体概况，那么2015年钻台数量与油田行业相关就业机会将较2014年下滑35-40%左右。

许多石油探勘及生产业者和钻井合约商已然宣布大举裁员，目前这波裁员潮正在整个供应链扩散，甚至影响到钻管制造商及压裂砂供应业者。

由于美国每日仍净进口约500万桶石油，最终低油价应可为该国经济带来净提振作用。

低油价意谓着为消费者使用的汽油，卡车公司及铁路耗用的柴油，以及航空公司动用的航空煤油都更加便宜。因此，这应可刺激各界提高对其他项目的支出及投资。但低廉的能源要惠及整体经济，得花一些些时间。

在此同时，油气投资及就业状况骤然放缓，却马上就会造成负面冲击。 “石油企业正因迅速缩减当前的开支，并削减未来的支出计画，而蒙受痛苦的冲击，”知名基金经理Jeremy Grantham在报告中指出。

反观低油价所带来的好处可能会，也可能不会促使他们对其他项目的支出增加；无论如何，提高支出可能需要花些时间。

从可比统计数据看来，美国经济终将因油气价格暴跌而受惠。但从当前情况看来，从油气引领的投资转换为其他形式的消费者支出及投资，这个过程可能会相当痛苦。

同样的论调也可拉高到全球的层级。在过去五年以来，油气产业是全球经济中最大的投资业者之一，而该产业成长突然放缓，肯定会造成短期冲击，即便长期来看有利。(完)

(译文审校 徐文焰/许娜/张若琪/张明钧/李爽)

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