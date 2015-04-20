《KEMP专栏》伊朗达成核协议的前景已对油价造成打压

图为美国马萨诸塞州一家壳牌旗下的加油站。 REUTERS/Brian Snyder

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp；编译 杜明霞/张涛

路透伦敦4月17日 - 美国能源资料协会(EIA)主管Adam Sieminski对美国议员表示，若放松对伊朗原油产业的制裁，可能明显改变原油供应和价格前景。

“如果制裁取消，EIA对2016年全球油价的基本预估可能将下调5-15美元/桶，”Sieminski周四对参议院能源和自然资源委员会称。

2016年或2017年将有50万桶至100万桶额外伊朗原油供应，以及到2010年代末甚至有更多伊朗原油供应的前景，是对中期前景影响最大的因素之一。

虽然2015年和2016年初交付的短期布兰特原油期货价格在最近几周强劲上涨后，较2014年底水准小幅上升，但2016年6月及之后交付的期约价格实际上却下降了。

短期期货价格上涨反映出美国钻探活动下降，以及这将削减未来数月美国原油产量的预期。但远期期货价格下滑，更可能体现了伊朗原油供应将抵达全球市场的影响。

整个布兰特原油期货曲线有一个轴点，位于2016年第二季，这也与大多数分析师认为的核协议将导致伊朗原油供应增多的时间点一致。

图表参见：(link.reuters.com/qut54w)

核谈判代表需要在2015年6月底之前确定“共同全面行动计划”的细节。

多数观察家认为，之后还需要6-18个月时间通过美国国会的批准、伊朗方面完成初步工作、联合国安理会通过决议。

假设所有这些必要的准备工作能在12个月内完成，新增伊朗原油供应可能在2016年6月左右开始进入国际市场，也许提前或延后几个月。

2016年下半年与2017年布兰特原油期货价格较低，可能是额外供应的影响，反映了对伊朗核协议能够达成并解除制裁的预期。

其它一些因素也在影响较长期价格，包括已开钻但尚未完成的油井储备，以及钻井活动将再度加速的前景。

但伊朗原油的增加幅度与时机，目前是影响2016及2017年油价的主要因素之一。(完)

(编译 杜明霞/张涛；审校 王丽鑫/戴素萍)

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