《KEMP专栏》去年全球石油需求增幅创14年来最低 今年增幅或提高一倍

图为道达尔在法国南部马赛附近La Mede的炼油厂。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 汪红英/刘秀红/龚芳

路透伦敦6月10日 - 去年全球石油需求仅增长每日84.3万桶，为14年以来的最慢增速，美国经济衰退的年份除外。

据周三发布的BP世界能源统计年鉴显示，2014年石油消费增长不到1%至每日9,210万桶。(link.reuters.com/hus84w)

北美、欧洲和亚洲发达经济体的石油需求过去九年一直在下降，目前的日需求较2005年减少了500万桶。

不过据BP数据显示，同期非经济合作暨发展组织(OECD)经济体的石油消费每日增加近1,270万桶。

过去10年间，非OECD经济体将供应增量悉数消化。在2013和2014年，新兴经济体的石油消费量首次超过了发达经济体。

去年OECD消费量的继续下滑(-47.5万桶/日)被非OECD消费量相对温和的增长(+130万桶/日)所抵消。

油价三年持续高于每桶100美元激起广泛应对之策，以节省用油并转向天然气等更便宜的替代品等。

全球石油消费量明显放缓，页岩油革命引发石油供应飙升，这两者发生的时点完全重合。

结果就是油价势将修正，藉由拉高需求及放缓供给，让市场恢复均衡状态，这正是沙特阿美执行长1月在全球经济论坛所提出的论点。

过去12个月油价腰斩的个中源由，与“地缘政治”的阴谋论并无瓜葛。

但价格机制已然发挥作用解决失衡的问题。

页岩生产在五年急速成长后趋于平稳，全球石油消费也更为强劲。

多数主要石油生产商、交易商及市场分析师预计，2015年石油消费增幅将为150万桶/日或更多，约为2014年的两倍。(完)

(译文审校 孙茉莉/艾茂林/许娜)

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