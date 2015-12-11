（更正）《KEMP专栏》产油商以量换价弥补损失 结果恐适得其反

图为委内瑞拉马拉开波湖附近油田的抽油机。KW/ME

(更正：正文第六段补上漏字“需”，改为“而预期中的供需恢复新平衡”。第一个小标下面第二段改成“但产量增加也有一部分源于深思熟虑的战略：在勘探项目和新油田开发上的支出削减之际，使现有油田产量最大化。”第一个小标下面第四段改成“就在削减对原定2016年及之后开发新油田的支出的同时，俄罗斯和伊拉克今年通过现有资产增加了产量”。本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 戴素萍/高琦/汪红英/孙国玉

路透伦敦12月10日 - 大宗商品生产商面对价格下跌的第一个回应通常是扩大产量，此举肯定会让价格的跌势更大且更为持久。

生产商试图以产量来弥补价跌的影响。对一家生产商来说这可能是合理的作法，但若所有生产商都这么做的话，就变成一场灾难了。

古巴高级贸易谈判人员早在1946年就曾警告说：

“经验告诉我们，有时候降价不仅不会带来产量的下滑，事实上却是刺激生产，因为农夫们试图用更大的产量来弥补因价格下跌所造成的收入下降。”

他当时说的是原糖，但对包括石油在内的其他大宗商品来说，生产商商确实采用了同样的做法。

2015年时，大多数的石油生产商也是用增产来回应油价下跌，这肯定让市场依旧供过于求，而预期中的供恢复新平衡也会一延再延。

俄罗斯、沙特阿拉伯和伊拉克在2015年都增加了产量。伊朗希望一旦西方制裁解除，能在2016年跟进增产。

在2015年1-9月期间，全球最大的九家油气公司的合计产量上升了8%。

根据美国能源资料协会(EIA)的数据，在2015年9月，美国墨西哥湾地区的产出也较上年同期大增近19%。

石油公司已经表示，即便是处于当前的低价环境，墨西哥湾的石油生产前景仍具有吸引力，他们愿意继续提高在该地区的产能。

就连美国的主要页岩油产区，那里的产量下降速度也不像预计的那样快。

油企试图在削减成本的同时保持他们的产量。

北达科他州的石油产出较高峰水平仅下滑5%，而且在最近几个月都意外的维持稳定。

北达科他州的监管官员在12月9日对记者表示，Bakken油田的生产者甚至还在10月，赶在OPEC会议之前加快了产出和销售，因他们担心OPEC会议将导致油价进一步走低。

在德克萨斯州，美国最老石油产区之一--Permian Basin的产出也呈现增长。

**投资改变方向**

部分全球增加的产量是油价仍处高位时所做扩张决定的滞后影响。2012-2014年期间批准的新油田到现在才开始投产。

但产量增加也有一部分源于深思熟虑的战略：在勘探项目和新油田开发上的支出削减之际，使现有油田产量最大化。

英国北海的油气生产商今年通过减少油田运营故障成功增加了产量。北海油田运营商的新口头禅是：用较少的支出获得更多的产量。

就在削减对原定2016年及之后开发新油田的支出的同时，俄罗斯和伊拉克今年通过现有资产增加了产量。

实际上，油气生产商虽然削减了维持及增加2017年及之后产量所需的投资，但他们在2015年和2016年都尽量利用现有资产使产量最大化。

资本支出已不再用于着眼于长远的项目，而是被重新分配到能提高短期产量的项目上。

全球范围内“已推迟或取消的项目总产能接近每日500万桶，”沙特石油和矿业资源副部长Abdulaziz bin Salman说。

“在2016年之后，随着项目取消和推迟开始影响到未来的供应，非OPEC产油国的石油供应可能加速下降，”Salman在11月多哈举行的一次会议上说。

从理论上来说，这将加剧产量和油价波动，油价将在2015和2016年进一步下跌，随后在2017和2018年更快回升。

但对于减支会造成预期的产量下降和价格反弹，我们有理由谨慎看待。

**成本基础改变**

1980年代后半段至1990年代，关于低油价很快将导致非OPEC国家大幅减产、以及油价反弹的预期屡见不鲜，但这些预期最终都化为泡影。

OPEC前秘书长Ali Jaidah在1988年一次牛津能源研讨会(Oxford Energy Seminar)上的发言如下：

“我们听到石油公司高管高谈阔论，向OPEC灌输油市虽然承压、但无疑会在几年内好转的论调。”

“他们似乎是想说--请保持坚定和信心，我们只不过是现在面临困境，但命运之轮很快就会让形势变得有利。”

“我真的理解不了低油价怎么能够维持高成本石油产区的投资。某个地方必定有人赔惨了 。”

而实际上，跨国石油公司则在学习生存之道，有时甚至是在原先认为难以为继的价格水平去成长。

“石油公司正在接受如下现实，即他们不能指望借助油价上涨来推动当前偏低的全球钻探速度，”石油信息周刊(Petroleum Intelligence Weekly) 1988年4月的文章称。

跨国石油公司学着如何发现和生产更多石油，同时又通过三维地质调查和斜度钻井等新技术来降低开支。

像北海这些原先被认为成本高而不受重视的地方，其产量不断增加，因为运营商已经学会了如何花小钱办大事。

由于将注意力集中到标准化作业、降低成本、以及减薪减员上，这个行业的总体成本基础因此向下调整。

同一时间，OPEC产油国伊朗与伊拉克在价格迟滞之际，仍不断增产以增加收入。

由于非OPEC产量持续增长，加上OPEC自身成员国力图增产以追求获利的压力，使得OPEC在1980年代末期与1990年代多数时间一直在苦寻市场平衡。

原油实货价格直到1999/2000年才开始持续回升，距离1985/1986年价格崩跌已有将近15年。

**历史教训**

1980年代油价崩盘与目前这波跌势有着重大的差异，1980年代初期大量过剩产能的主要因素，这回并不存在。

沙特石油部副部长警告称：“当前看法的一个根本性缺陷就是，它倾向于将目前的跌价与1980年代中期时相较。但这样的对比纯粹是误入歧途。目前市场情形跟当时有着根本区别。”

“1985年，全球日均石油消耗量仅略高于5,900万桶，而可用的备用产能达到逾1,000万桶/日的历史水平...2015年，石油日均消耗量预估达到9,400万桶，而主要由沙特掌握的可用备用产能，估计为200万桶/日。”

不过两者也有重要的相似之处，包括俄罗斯、伊朗与伊拉克在低价环境中仍持续增产；跨国油企努力维持产量并重新设定成本基础；以及非OPEC产量在油价大跌之际意外展现的韧性。

1980年代时，各国与业者一次次对油市无法反弹感到讶异；在看待2017与2018年产量下滑与价格回升的预估时，这应被视为一大警示。(完)