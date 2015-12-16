《KEMP专栏》价格波动是油市唯一能够确定的事

图为纽约商业交易所内的油气交易员。 REUTERS/Shannon Stapleton

撰稿 John Kemp;编译 许娜/高琦/戴素萍/陈宗琦/刘秀红

路透伦敦12月15日 - 对于未来几年油价将去向何方，我们基本上只知道一件事，那就是大多数预测都会出错。

根据石油对消费者的价值、生产边际成本、或可用替代品价格来确定或预测油价的所有努力都已告失败。

“对我来说，油价仍比依云(Evian)矿泉水便宜很多是一个经济失常现象，”被废黜的伊朗国王穆罕默德-礼萨沙·巴列维在回忆录中写道，证明自己在1970年代推高油价的努力是正确的。

巴列维认为石油本质上应该是价值较高的，因为它是生产7万多种不同产品的原料，其中包括石化产品和燃料。(见1980年出版的“历史的答案”)

但30多年过后，原油价格仍低于瓶装水，美国和英国超市的瓶装水价格目前相当于每桶逾100美元。

1970年代末，石油输出国组织(OPEC)下属长期价格政策委员会(Long-Term Price Policy Committee)另辟蹊径，建议油价应该循序渐进地上涨，直到略低于与其最相近的替代品的价格。

根据当时流行的观点，能源可替代来源的价格应该相同。OPEC认定其主要竞争对手是煤制合成柴油和汽油燃料。

OPEC在1980年努力将平均油价推高到每桶近37美元，换算为当前实际价值相当于107美元左右。但油市在随后的六年里大跌，在1986年仅为每桶14美元，实际价值约为30美元。

那一次的市场震荡告诉了OPEC，他们的主要竞争对手并不是成本高昂的合成燃料生产商，而是在阿拉斯加、墨西哥湾、北海、苏联和中国的石油生产商，这些同业的产油成本要便宜很多。

在其它时期，经济学家和石油生产商还曾经认为油价应当由边际生产成本来决定，1980年代被认为是北海产油区。

1980年代末的油价低于每桶20美元，以至于当时的OPEC秘书长Ali Jaidah质疑低油价怎么能够维持下去。“我真是无法理解，如此低的油价怎么能够维持那些高成本油区的投资。一些家伙到了一定时候肯定会赔得血本无归。”

最近时期，边际生产商被认为是北美的页岩油公司，专家估算他们的生产成本在每桶80-90美元。

在2014年7月油价暴挫以前，石油公司高管、分析师和OPEC都愈发信心百倍的认为，每桶100美元已经构成油价的新底部。

但随着价格挫跌，石油生产商被迫使变得更有效率，把页岩油的边际成本降至低见50美元或60美元。

大多数的主要石油企业及OPEC成员国，如今已为长期油价60-80美元做好准备。(tmsnrt.rs/1O6JzxF)

**预测总是不对**

到目前为止，应该可以明显看出，没有人一直能稳定或预测长期(五年以上)的油价，甚至是中期(二至五年)的油价。

而且，也没有证据显示有人能够一直精准地预测未来几个月以上的油价，更遑论未来数年或数十年的油价。

有关油价在2020年前将来到每桶多少美元，或油价将在多少美元企稳的预测，几乎都是错的。

在1970年代，OPEC未能预料到北海、阿拉斯加、墨西哥湾、苏联和中国等对手的产量增加。

在1980与1990年代，OPEC没料到一直被列为“高成本”地区的北海，能在实际价格不到每桶30美元的情况下持续产油。

而2010年代，预估者也没预测到页岩油产量增加，以及页岩油业者在比之前假设价格还低许多的情况下，仍能维持竞争力。

**价格波动为常态**

以史为鉴所得到的另一个教训就是，石油与其他大宗商品一样，价格固有地具有波动性。大宗商品市场的波动性并非意外产生，实为与生俱来的特质。

1859年Edwin Drake在美国宾州成功钻探油井，为现代石油业揭开序幕后，油价就一直处于不稳定的状态。(tmsnrt.rs/1O6JytM)

不到20年后，首位观察油市的历史学者写道：“石油没有特定价值，也没有确切价值。实际上每加仑卖0.5美元与0.25美元完全不能证明什么。1859年上市销售的第一天就是这个售价，”然后导致价格大跌。

1860年代油价大幅震荡，从每桶好几美元到仅仅几美分不等，此后油价波动未曾停歇。

过去150年，民营企业与政府一再透过各种配合，试图维系市场秩序，不过完全徒劳无功。

从19世纪末创建标准石油公司，到1928年主要石油公司聚首苏格兰阿奇纳古堡签订“既成事实”协议，再到1960年OPEC的成立，并无证据表明有谁可以成功驯服油价这种极端而又周期性的行为。

事实上，OPEC成立以来的这55年，油价的表现要比此前55年还要不稳定。

我们很容易会将近期油价的下跌归咎于OPEC未能就限产达成协议。

但事实是，稳定性只是油市的例外表现，并非常态。OPEC或私营公司都没办法令油价长期稳定，即便油价企稳，也只会是非常特定情况下非常短时间内的表现。

谈论“长期”或“均衡”油价根本毫无意义，因为油价的走势取决于太多的因素，而且这些因素还都是动态的。

石油生产商和消费者必须去适应油价。

对于他们，在油价周期中掌握灵活及生存的本领更为重要，而不是去徒劳预测未来三年、五年或者10年油价会在何种水平。

长期油价根本就是不可预测的。唯一可以百分百确定的就是，油价走势将继续与专家们的预测捉迷藏。(完)