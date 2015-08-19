《KEMP专栏》对冲基金大举看空美国原油后市

图为美国加州Lost Hills油田的抽油机。 REUTERS/Lucy Nicholson

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 龚芳/于春红

路透伦敦8月18日 - 相对少量的对冲基金经理空前地押注美国油价在未来几个月将续跌。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至8月11日止，对冲基金及其他货币基金经理所持纽约商业期货交易所(NYMEX)轻质低硫原油期货及期权空仓总计达1.63亿桶。

其规模高于6月2日的5,900万桶，直逼3月所创1.79亿桶的纪录高位。

CFTC点名空仓超过汇报门槛的交易商数量实际上则较同期略微减少，由60名降至57名。

汇报空仓的对冲基金数量并没有特别高，且远低于3月所创84名的纪录。(link.reuters.com/hyn45w)

但平均空仓自6月起则增加近两倍，从不到100万桶增至近300万桶，几为3月所报160万桶的两倍。(link.reuters.com/kyn45w)

CFTC的数据来源是匿名的，以防人们获知每个交易商的身份，所以不可能知道上周持有大量空头部位的57位交易商，是否与6月初的是同一批，还是另一批。

然而我们似乎可以放心的假设，相对少数的对冲基金在逾两个月前建立、尚未平仓的空头部位，其按市价计算的获利丰厚。

由于按市价计算的获利丰厚，如果对冲基金选择力抗油价的短线小涨，他们也能承受得起。

空头押注石油供应持续过剩，美国页岩油生产活络，夏季开车高峰季结束，以及秋季炼厂维护，均将打压美国原油价格进一步下跌。

但一些基金有时不得不回补大部分空头部位以锁定获利，当空头回补时，美国原油价格可能将大幅上扬。

以往经验显示，对冲基金囤积及结清美国原油多空部位的操作是周期性的，而且与油价涨跌密切相关。(欲浏览图表，请点选link.reuters.com/fyn45w)

问题在于基金何时及在哪个价格开始回补空头部位，另外引发其回补的因素是否是出于基本面消息、抑或是信心/策略有所改变？(完)

(编译 龚芳/于春红; 审校 李婷仪/张明钧)

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