《KEMP专栏》沙特降价平衡市场的策略恐难奏效

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 孙国玉/李春喜/刘秀红/陈宗琦

路透伦敦8月24日 - 沙特阿拉伯通过一段时间的降价来平衡石油市场的策略，目前并没有奏效的迹象，其竞争对手声称即使油价创新低，他们也会增加产量。

沙特的决策者力图要保持该国的市场份额，他们希望通过降价来迫使高成本产油国减产、同时刺激石油需求，以此来改变供应过剩局面。

目前油价已较上年同期下降了一半以上，石油消费增长也达到十年来最高。

有迹象显示，页岩油生产企业以及石油输出国组织(OPEC)以外的产油国产量增长速度开始减缓，但石油产量目前还并没有下降。

OPEC的其他产油国，特别是伊拉克和伊朗，则决心即使油价下滑也要继续增加产量。

“我们会不惜代价增加我们的石油产量，我们别无选择，”伊朗石油部长尚甘尼(Bijan Zanganeh)在伊朗石油部网站上的新闻稿中称，“如果伊朗不迅速增产，则将会永远失去自己的市场份额。”

想要消除石油供应过剩、进而令油价未来两三年持续上涨，沙特的策略恐难奏效。

面对油价下挫，非OPEC国家产出展现出韧性，且OPEC内部持续争夺市场份额，这些都是导致1986年之后石油市场“失去的十年”的原因。

产油国和投资者都担心这一幕会重演。

**沙特的策略**

沙特石油部长欧那密3月在柏林发表讲话称，“沙特和OPEC某些其他产油国没有职责通过割让市场份额，为高成本产油商提供补贴。”

“有人呼吁沙特迅速大幅减产。我们在1980年代试过这个政策，没有成功，我们不会再犯同样的错误。 ”

沙特的盘算似乎是，该国生产成本低，金融储备庞大而且几乎没有外债，因此比多数其他产油国更有可能安然度过为期较久的低油价时期。

一旦成本高且经济实力较弱的产油国被迫减产，油价将开始上涨，沙特不但将可从高油价受益，又能成功保护了市场份额。

但问题在于，目前鲜有迹象显示非OPEC国家的产油量下降，而且其他OPEC国家不仅不限制生产，而是努力增产。

**供给的韧性**

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，页岩油产量已经开始下降，而且将持续下滑到2016年，除非油价出现复苏。(“短期能源展望”，2015年8月。)

最大的页岩油生产商之一--EOG Resources预计，7月和8月的产油量将转为下跌，等9月和10月公布数据时应当非常明显，届时数据将印证沙特的想法是否正确。

但其他页岩油生产商，比如Pioneer，则更为乐观，称即便油价降低，他们仍能在2015年下半年继续增产，一直到2016年。

美国北达科他州的生产记录显示，产量增长虽停滞，但仍接近日产120万桶的最高水平。

OPEC之外的非页岩油生产商也可能进行一些减产，这些生产商在拉美、非洲、北海和全球其他地区有传统的生产项目。

主要的国际石油公司及领先的独立企业均已宣布大幅削减勘探及生产预算；理论上讲，产油量应该能够随时间的推移而逐步减少。

据Baker Hughes发布的钻机数报告，2014年7月以来，非OPEC成员国的非页岩油钻机数已下降20%以上。

国际能源署(IEA)预计，非OPEC供应量将在2016年基本持平，而2015年和2014年分别增加100万桶/日和240万桶/日。

但OPEC和IEA估计，包括页岩油和常规石油生产商在内的非OPEC供应增长，可能要比沙特阿拉伯更有韧性，重演上世纪80年代的情景。

**“失落的10年”重现？**

“我就是不明白，如此低的油价如何能够维系住高成本产油地区的投资，有些人肯定输得很惨，”前OPEC秘书长Ali Jaidah在1988年一次闭门会议上表示。

“沙特阿拉伯认为，价格战最终能够削减英美等非OPEC产油国的大部分产量，因为这些国家的产油相对成本太高了，”华尔街日报曾在1986年这样写道。非OPEC供应的减少将为OPEC增产腾出更多空间。

不过，尽管1985年过后非OPEC产量有四年时间都停滞不前，但也没有像预期那样逆转而下，反而在1990年代初期又开始强劲上涨。(1965-2014年OPEC及非OPEC产量变动图表：link.reuters.com/qax45w)

麻省理工学院经济学家Morris Adelman解释称，“油价大跌令投资却步。非OPEC产量在1985-1992年期间基本没有增长。但是其产量未出现下滑令市场大失所望。”

产量不降的一个原因在于，低油价激发了提高生产效率的行动，包括首次广泛采用三维地震勘探和水平钻井等技术。

与此同时，OPEC也难以限制自身供应规模。沙特阿拉伯坚持要维护在OPEC产量中的份额，而伊拉克、伊朗、科威特和阿联酋等其它国家也都在寻求提高本国的份额。

人人都想要扩大市场份额，都指望别人可以减产以支撑油价。最后的结果就是，OPEC自我拆台般没完没了地增产。

将近20年来，专家预测需求成长，加上非OPEC供应放缓，料能令OPEC增产，消除过剩产能，将油价推得更高。

但这样的情况从未发生。直到2003年实质油价才真正升逾1986和1987年跌破的水平。

**最终证明正确？**

今日的石油市场与1986年有着很大不同。当年OPEC成员国闲置的备用产能达到600万桶/日，目前则不到200万桶/日。

不过也有一些相似之处，包括沙特坚持不减产、伊朗与伊拉克希望增产，以及迄今为止面对油价大跌非OPEC产量依然不降。

目前尚无法证明沙特的策略是正确的。油价危机从出现到改变产量与消费，需要一定时间。

产量数据会有滞后性。页岩油以及非OPEC的常规石油产量可能已经下滑，尽管官方数据中尚不明显。

需求正在强劲成长，尤其是美国，不过亦有忧虑浮现，因中国经济放缓。

美国页岩油生产商并未因低油价而走到破产或自愿减产的地步，他们肯定会全神贯注于OPEC的一举一动。

如果油价跌得够低或够久，市场势必会出现某种危机，就像1986年之后数次发生的情况，而后市场会重新归于平衡，至少是暂时回归平衡。

有人冀望无需让所有产油国经历数年苦痛，单靠沙特就可以迅速调整供需情况，但这样的希望正在破灭。(完)

(译文审校 张荻/李婷仪/徐文焰/郑茵)

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