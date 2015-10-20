《KEMP专栏》对冲基金减持原油空仓 预示油市正重新平衡

资料图片：2012年3月1日，一艘船只驶过停泊在新加坡沿海悬挂马耳他国旗的伊朗邮轮“Delvar”。 REUTERS/Tim Chong

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦10月20日 - 随着迹象显示油市重新平衡，对冲(避险)基金已出脱了在6-8月间建立的多数空头仓位。

截至10月13日之前，对冲基金等货币经理人在纽约商业期货交易所(NYMEX)美国原油期货和期权的总空仓降至9,000万桶(reut.rs/1LxSDoK)。

据商品期货交易委员会(CFTC)，报告空头仓位减少，低于前周的1.08亿桶，以及8月初创下的1.63亿桶纪录高点。

截至上周二一共有57家对冲基金仍持有空头仓位，较8月初的峰值66家温和减少。但平均空头仓位为158万桶，较286万桶减持近半(tmsnrt.rs/1LxTwO7)。

随着油价下跌趋势得到遏制，加上供求开始出现恢复平衡的迹象，对冲基金做空美国原油的力度大大减弱。

市场所感知到的风险平衡已经在过去六周发生了较大变化，对冲基金的反应是削减空仓。

最大空头之一--高盛虽然就过快转为看涨发出警告，但其承认，“越来越多的迹象表明供方调整以及平衡的恢复”。

巴克莱坦言“当前的价格水平还没有高到刺激中期生产的地步”，并告诫称“油价需要超过原油期货目前所预示的水平，否则市场就会供应不足”。

Baker Hughe数据显示，美国石油钻井平台数量上周减少10座至595座，过去七周共减少80座，因为在油价低于每桶50美元的水平时美国页岩油开采商难以应付。

据美国能源资料协会(EIA)，11月四大页岩油产区的石油产量预计将每日减少9.3万桶，为迄今最大月度降幅。

Bakken、Eagle Ford、Niobrara和Permian页岩油富集区的总产量已从3月高位减少43万桶/日。(10月13日，“钻探产量报告”)

越来越多的报告显示，美国勘探开发企业和页岩油钻探企业陷入财务困境，因银行业削减了他们的信贷额度，而且信评机构下调了他们的债务评等。

需求方面，受经济持续复苏和油价下跌影响，目前有明确迹象显示美国和其他发达经济体，以及印度和中国的燃料消费增加。

由于调整仍处在初步阶段，而且美国原油库存不断增加，鲜有对冲基金愿意增持石油多仓。

8月初以来，基金经理所持NYMEX西德克萨斯中质油(WTI)期货多仓仅增加1,100万桶，而空仓已削减7,300万桶。

但作空美国原油的风险-回报比率的吸引力已大大减少，从而减轻了油市的沉重卖压。(完)