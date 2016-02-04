《KEMP专栏》进入2016年全球石油需求增长正在放缓

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦2月3日 - 美国是2015年全球原油需求增长的最大来源之一，但根据官方预测，2016年的前景要暗淡得多。

2015年末和即将迈入2016年之际，美国运输业对于燃料需求力度给出的讯息依然好坏不一。

据市场信息提供商Wards Auto的数据，美国消费者的新车购买量创下纪录高位，其中多数选择能源消耗较大的跨界休旅车。

美国联邦公路管理局的数据显示，美国的道路交通量也刷新了纪录，增长速度为近20年来最快。

但美国运输统计局的数据显示，2014年底以来，美国公路、铁路、航空、船舶和管道的货运量一直持平，甚至有所下降。

2015年11月的货运量甚至较上年同期下降1.4%。

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美国铁路协会数据显示，2015年铁路货运减少，运货车厢及联合运输装载单位总数较上年下降2.5%。

美国卡车运输协会数据显示，去年公路货运量基本持平，结束连续三年的强劲增长。

“我仍然担心遍布在供应链里的高库存水平，”该协会首席分析师上月在发给媒体的声明中警告说。

“库存销售比达到大衰退之外的10年多最高。这将对至少未来几个月的公路货运量产生负面影响。”

根据Wards提供的数据，多数货运使用的Class 7和Class 8载重卡车，去年底销售较2014年底下滑。

制造商和经销商的载重卡车库存大幅上升，因临近2015年底时销售下降。

根据Wards数据，2015年12月底时，Class 8卡车库存相当于70天供应量，高于上年同期的43天。

汽车销售和行驶哩程数据，与其他方面的信号一致，显示美国经济增长呈现两个速度，一方面消费者需求依然强劲，另一方面工业相关需求已经减弱。

**燃料消费**

燃料消费的数据同样也呈现双速经济。

根据美国能源资料协会(EIA)，1月至11月国内对客户的汽油供应量，较2014年同期增长2.7%。

不过包含卡车与火车用柴油在内的低硫馏分燃料油，对国内客户的供应量持平于2014年。

馏分油的消费成长自2015年初以来便开始放缓，从5月起就一直是负成长(tmsnrt.rs/1P66zKw)。

另一方面，2015年多数时间汽油消费一直在强劲成长，比起经济衰退前的水准可以说是名列前茅(tmsnrt.rs/1P66tCB)。

不过近期有一些迹象显示汽油消费增长放缓，10月与11月同比成长幅度双双缩小。

根据EIA所准备的每周估计数据，12月汽油消费同比仅温和增长，1月则是下滑。这项数据较为及时，但可靠度较差(tmsnrt.rs/1P66BSA)。

柴油需求看来将持续低迷，至少未来几个月是如此，因美国制造商、分销商与零售商仍努力削减过高库存，因应工业需求趋软(tmsnrt.rs/1P66Flr)。

问题是汽油需求成长放缓是会被修正、反弹，还是变成更长久的停滞。

目前EIA预估，2016年汽油消费将增加7万桶/日，远低于2015年的增加24万桶/日。

相形之下，2016年馏分油消费预估将增加8万桶/日，2015年则是减少8万桶/日。

整体来说，美国液态燃料总消费量预估增加16万桶/日，低于2015年的增加27万桶/日。(引用EIA公布的2016年1月短期能源前景报告)

**全球展望**

根据国际能源署(IEA)，2015年美国的石油消费增幅为近30万桶/日。

根据IEA，美国增加的燃料消费占了去年全球石油需求增幅的六分之一。去年全球石油需求增幅为170万桶/日。

去年中国石油需求增幅为60万桶/日，欧洲和印度则均为22万桶/日。

IEA预测，2016年美国石油需求的增长将更为有限，预计将仅增加11万桶/日。(引自IEA的2015年12月石油市场报告)

IEA并预测2016年全球石油需求将增加120万桶/日，这与长期均值一致，但较2015年明显放缓。

根据IEA，基本上，今年石油需求增长料全来自于新兴市场。

IEA预测，中国石油需求将增加35万桶/日，印度为23万桶/日，其他如沙特阿拉伯(增加4万桶/日)和伊朗(增加4万桶/日)等国家则有小幅的增长。

今年新兴市场的燃料需求展望因各种因素交叉影响而蒙上阴霾，这些因素有长期都市化和发展（这应该会支持强劲的消费增长），以及因大宗商品价格下跌和全球贸易放缓所造成的短期疲弱。

对全球石油需求来说，明显的利多因素是2016/17年的冬季应该会比2015/16年冬季来得寒冷，因当前的厄尔尼诺(圣婴)现象消退。(