《KEMP专栏》油价到2020年料回升至每桶70美元左右

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 张涛/杜明霞

路透伦敦3月7日 - 据对追踪石油产业的专业人士的调查，预计油价未来五年逐渐上涨，但仍将远低于崩跌之前的水准。

预计到2020年布兰特原油将升至65-70美元，2016年预计平均为每桶40美元。

这项价格预期是基于对油气、银行、对冲基金、研究、专业服务、交易与专业媒体等领域的逾2,500名能源专业人士的调查得出。本月稍早的这项调查通过电子邮件进行。

逾800人做出回复。完整回复表格及统计摘要可下载(tmsnrt.rs/1QxjBS4)。

调查结果比期货合约更为看多。2020年布兰特原油期货目前平均交投于每桶50美元左右。

在这次调查中，对于2016年剩余时间油价前景的看法高度一致。对于2016年油价的预估值集中在35-45美元，几乎全部预估值都落在30-50美元。

布兰特原油价格2016年迄今为止平均只有每桶33美元，因此多数受访者预期价格将在2016年剩余时间小幅上涨。

但对调查涵盖的稍晚几年情况的看法，受访者取得共识的程度非常低，这反映出油价暴跌过后回升的程度和速度存在不确定性。

根据预估中值，在2017年至2020年间，油价将逐年上涨5-10美元，但预估区间也相继变得愈发分散。

大多数受访者预计，到2020年油价将升至每桶65-70美元左右。但多达25%的受访者认为，油价将维持在55美元下方，另外25%的受访者预计届时油价将升逾80美元。

衡量不确定性升高的一个方法是，看看在较长时期内，受访者预估的标准差。

2020年，该标准差将从2016年的不足8美元升至20美元，显示届时油价的不确定性为短期内的近两倍。

对于2016年油价，90%的受访者预期落在每桶30美元至50美元之间，差异为20美元；而对2020年，预估区间为每桶40美元至100美元，差异达到60美元。

尽管市场有传言称，由于投资支出减少，将出现供应短缺，但仅有7%的受访者预计布兰特油价在2020年时将升至100美元或更高。(完)