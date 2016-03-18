《KEMP专栏》油价升势或许不合时宜 但并非不合理

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 戴素萍/许娜/陈宗琦/龚芳/郑茵

路透伦敦3月17日 - 原油期货曲线正在趋平，因在一波全面看涨气氛中，近月期货合约涨得比远月合约快。

2016年5月交割的布兰特原油期货合约自2月初以来已上涨逾10美元，2017年交割的合约价格涨幅则不到7美元。

2016年5月交割的布兰特原油较2017年交割合约的平均价格呈现贴水，也就是所谓的正价差，自2月11日以来已从每桶9美元缩窄至远低于6美元。(tmsnrt.rs/22p4vn8)

期货价格曲线的形状与关于供需、库存及存储空间情况的预期息息相关。（《KEMP专栏》布兰特原油正价差收窄似难以传统理论解释(here)）

因此，正价差缩窄暗示如今市场预期未来几个月供应过剩情况减轻，且库存增幅会变小。

但市场的看涨气氛与深具影响力的分析师看法相左。分析师们预测，供应增速将持续超过需求和库存。（《KEMP专栏》高盛警告油价反弹来得太早，但油市不以为意(here)）

**或许不合时宜，但合理**

时而有人说期货价格曲线并没有什么“前瞻性”。如果这是指该曲线不是简单的预测，也不善于预示未来的现货价格走势，那么说并没错。

但实际上期货市场是很有前瞻性的，并且是聚焦于供应、需求、库存及价格之间的平衡关系在未来几个月和几年将会如何变化。

考虑到许多市场人士认为，油市供应将大幅减少、需求将增强、库存将在今年稍晚见顶并下降，近期油价上涨及升水收窄完全合理。

油价做出的其它任何反应则将是不合理的，因为这将有违跨期一致性的要求。

市场对今年稍晚及2017年供应、需求、库存和价格的预期可能有误，但绝对合理。

**现货价格和基差**

未来某日交割原油的价格(例如2017年交割的原油期货均价)可以被算作现货价格(如2016年5月交割原油的价格)与基差(这两个油价之差)之合。

按照惯例，基差通常是以现货价格减去期货价格得出的差(也可以简单地用后者减去前者得出)。

倘若期货价格高于现货价格，基差为负值，市场处于远期升水格局。如果期货价格低于现货价格，基差为正值，市场处于远期贴水格局。

例如，倘若期货价格为50美元，现货价格为40美元，那么期货价格可以被算作40美元的现货价格与10美元的基差之合。

实际上许多交易确实是这样安排，客户买进(卖出)近月期约，然后通过买进(卖出)近月与远月间的价差来调整仓位。

执行(现货与价差)两种交易与只执行一种比起来，优势在于前者能让交易商与客户对现货合约较大的流动性做最好的运用。

原则上，现货价格与价差都是独立决定、各有各的走势。实际上，两者之间通常存在相当高的关联性。

多数情况下，现货价上扬时，正价差就会收窄(或由正价差转为逆价差)。

反之，若现货价下跌，正常情况下，正价差会随之走阔(或由逆价差转为正价差)。

目前实际发生的就是这种情况：市场新出现的多头走势，导致布兰特原油现货价走升，正价差缩窄。

**价格连动**

随着市场愈形偏多，近月期约价格的上升速度，会快于之后月份的期约。

这样的结果看来有些矛盾，因为目前来说，未来几个月或几年供需平衡的前景改善，对目前石油交割价格的影响力最大。

事实上，对石油及其他商品市场而言，这堪称典型的情况。

整体看来，在1992-2016年期间，油价水平与期货曲线正逆价差的程度并不具关联性。图表：tmsnrt.rs/22p42kQ

高现货价在2008年1月及当年5月分别遭逢逆价差及正价差。而低现货价则在1999年1月及当年4月遭遇正价差及逆价差。

但自1992年以来油价绝对水准的大幅变动，使得现货价与期货曲线型态的短期连动性变得不明确。

一份更详尽的细度分析显示，自1992年以来多数的次期间(sub-period)内，现货价与期货曲线的型态呈现相当密切的关系。

在多数情况下，油价升高始终与正价差缩窄、甚至逆价差相关；而油价下跌，则伴随着正价差扩大。图表：tmsnrt.rs/22p6Fmy

除了2005/06年及2008年上半年以外，自1992年以来几乎所有的次期间内，油价与正逆价差均维持这种亦步亦趋的关系。

图表：tmsnrt.rs/22p49wG

如果我们把价格的变化与曲线形态的变化进行比较，会发现这种联系甚至变得更强了。

这种现象是合理的，因为现货价格上涨与正价差缩窄有关，而现货价格下跌与正价差扩大有关；两者都是对预期的供需平衡情况作出反应。

**不再关注眼下的过剩**

从1992年以来，受石油生产、消费和库存的前景改变影响最大的是接近交割的期货合约，而非到期日较远的合约。

因此，现货价格的波动要远远大于许多个月或许多年以后交割的期约。

在当前环境下，石油市场已不再关注短期的供应过剩，而将目光转向2016年底以及2017年，届时供应过剩情况料将缓和得多，甚至可能供不应求。

通过分析期货曲线中反映出来的库存与库存融资的关系可以看出，对于2016年稍晚以及2017年供需收紧的预期，目前正在推高现货价石油格。

市场预期供需会在2016年底或2017年初收紧，这也许是错的。

油价短期上涨若刺激生产进一步增加，进而导致供应过剩的局面延续下来，油价的短期上涨恐怕难以自我维系。(高盛3月11日报告)

但如果市场对于今年稍晚或明年供需收紧的预测是正确的，那么现货价格现在就需要上涨，正价差必须收窄。任何其它的结果，从时间来看都对不上。(完)