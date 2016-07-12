《KEMP专栏》对冲基金看空短期油价 长期仍有望上涨

《HOME专栏》印尼出口禁令部分反转 再次撼动镍市
消息传出后，伦敦金属交易所(LME)镍价起初挫跌5%，触及四个月低点每吨9,660美元，之后反弹，周四收在每吨10,275美元。
（本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点）
撰稿 John Kemp
路透伦敦7月12日-对冲基金持续结清原先对石油的多头押注，并建立新的空头部位，使原油价格过去一个月处于守势。
在截至7月5日的七天内，对冲基金和其他基金经理机构将原油多头押注再削减2,200万桶。
过去四周内，对冲基金已将它们原油期货和期权净多头仓位削减近四分之一，从6.33亿桶降至4.85亿桶。(tmsnrt.rs/29xLqJT)。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)和洲际交易所(ICE)，对冲基金多头部位已从7.69亿桶下降7,700万桶，至6.93亿桶。
与此同时，空头部位从1.36亿桶跳增7,200万桶，至2.08亿桶，因至少有一些基金经理预期油价将反转。
最近一周仓位调整大多来自空方，空头对冲基金增加了2,300万桶的空头仓位。
从年初到4月末，对冲基金积累了创纪录水平的原油期货、期权仓位。
投机性仓位部署在预料之中，并推动油市今年上半年加速进行再平衡。
但在这种仓位密集的情况下，一旦价格停止上涨，就很可能出现至少在一定程度上的反转。
过去四周，随着仓位被解除，指标布兰特原油价格每桶下跌逾5美元，跌幅达10%。
自2015年年初以来，对冲基金头寸的累积或解除，与原油价格之间存在密切关联。(图表：tmsnrt.rs/29ral5T)
对冲基金空仓和美国原油期货价格走势的连动关系，已经变得格外明显。(图表：tmsnrt.rs/29raeXJ)
油价下跌要归结于多项因素的影响，包括英国脱欧公投、原油需求放缓的相关忧虑以及供应中断问题的解决等。
事实上，动能交易，即交易员追高价格的行为，是推动油价在1-5月期间上涨的重要原因。
一旦动能被破坏，那么油价就极有可能回撤，因为交易员将寻求锁定获利。
到5月底和6月初，油价的上涨动能明显停滞，价格逆转的风险则上升。
**价格底部？**
对冲基金仍然握有相当庞大的原油期货和期权多仓，即便是经历最近一轮卖压之后也是如此，鉴于此，当前这波了结多仓的势头还将延续一段时间。
但相应的供需关系自2016年初以来已经明显趋紧，因消费持续增长，以及受到供应中断和削减投资的影响。
多数分析师目前预计，2016年余下时间和2017年市场将接近供需平衡，到2017年底时价格风险偏于上档。
未来两到三年供需趋紧的前景将为油价提供一些支撑，即便对冲基金近期持续削减他们的持仓。
油价疲势几乎全部出现在短期期货和期权合约，对冲基金的持仓也集中于此，而2018年之后的合约价格保持稳定。
以布兰特原油为例，过去四周2018年合约每桶仅下跌1美元，2019年合约基本持平，2020年合约则上涨了0.5美元。
只要美国和全球经济避免了衰退，油市再平衡的进程就将继续，这将限制近期油价的跌势，并预示2017-2019年进一步上涨。(完)
(翻译 于春红/王颖/高琦/张荻； 审校 李爽/白云/张若琪)
消息传出后，伦敦金属交易所(LME)镍价起初挫跌5%，触及四个月低点每吨9,660美元，之后反弹，周四收在每吨10,275美元。
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
伦敦金属交易所(LME)价格指数在2016年1月跌到2,049，为2009年1月那段惨淡日子以来最低；当年全球衰退情况似乎正不断加剧。