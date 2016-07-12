《KEMP专栏》对冲基金看空短期油价 长期仍有望上涨

2013年4月20日，沙特西北部城市杜巴，一名渔民在收网，不远处停泊着一艘油轮。 REUTERS/Mohamed Al Hwaity

（本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 John Kemp

路透伦敦7月12日-对冲基金持续结清原先对石油的多头押注，并建立新的空头部位，使原油价格过去一个月处于守势。

在截至7月5日的七天内，对冲基金和其他基金经理机构将原油多头押注再削减2,200万桶。

过去四周内，对冲基金已将它们原油期货和期权净多头仓位削减近四分之一，从6.33亿桶降至4.85亿桶。(tmsnrt.rs/29xLqJT)。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)和洲际交易所(ICE)，对冲基金多头部位已从7.69亿桶下降7,700万桶，至6.93亿桶。

与此同时，空头部位从1.36亿桶跳增7,200万桶，至2.08亿桶，因至少有一些基金经理预期油价将反转。

最近一周仓位调整大多来自空方，空头对冲基金增加了2,300万桶的空头仓位。

从年初到4月末，对冲基金积累了创纪录水平的原油期货、期权仓位。

投机性仓位部署在预料之中，并推动油市今年上半年加速进行再平衡。

但在这种仓位密集的情况下，一旦价格停止上涨，就很可能出现至少在一定程度上的反转。

过去四周，随着仓位被解除，指标布兰特原油价格每桶下跌逾5美元，跌幅达10%。

自2015年年初以来，对冲基金头寸的累积或解除，与原油价格之间存在密切关联。(图表：tmsnrt.rs/29ral5T)

对冲基金空仓和美国原油期货价格走势的连动关系，已经变得格外明显。(图表：tmsnrt.rs/29raeXJ)

油价下跌要归结于多项因素的影响，包括英国脱欧公投、原油需求放缓的相关忧虑以及供应中断问题的解决等。

事实上，动能交易，即交易员追高价格的行为，是推动油价在1-5月期间上涨的重要原因。

一旦动能被破坏，那么油价就极有可能回撤，因为交易员将寻求锁定获利。

到5月底和6月初，油价的上涨动能明显停滞，价格逆转的风险则上升。

**价格底部？**

对冲基金仍然握有相当庞大的原油期货和期权多仓，即便是经历最近一轮卖压之后也是如此，鉴于此，当前这波了结多仓的势头还将延续一段时间。

但相应的供需关系自2016年初以来已经明显趋紧，因消费持续增长，以及受到供应中断和削减投资的影响。

多数分析师目前预计，2016年余下时间和2017年市场将接近供需平衡，到2017年底时价格风险偏于上档。

未来两到三年供需趋紧的前景将为油价提供一些支撑，即便对冲基金近期持续削减他们的持仓。

油价疲势几乎全部出现在短期期货和期权合约，对冲基金的持仓也集中于此，而2018年之后的合约价格保持稳定。

以布兰特原油为例，过去四周2018年合约每桶仅下跌1美元，2019年合约基本持平，2020年合约则上涨了0.5美元。

只要美国和全球经济避免了衰退，油市再平衡的进程就将继续，这将限制近期油价的跌势，并预示2017-2019年进一步上涨。(完)