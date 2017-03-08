《KEMP专栏》石油产业渐入佳境 行业成本也将水涨船高

(本文作者为专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦3月7日 - 众所周知，石油产业的成本变化是顺应周期的，这也是行业繁荣与萧条交替出现的主要原因之一，而这种盛衰格局从一开始就让石油行业备受煎熬。

从熟练与非熟练工人到工程合同、油田服务、原材料、设备、备用零部件以及钻机租用，一切成本都倾向于随着油价的涨跌而起伏。

产业荣景时期，劳动力和设备价格一路飞升，发现和开采新油田的盈亏平衡成本也水涨船高，把石油的市场出清价也推得更高。

而在萧条时期，劳动力和设备价格大幅下滑，顺势拉低盈亏平衡成本，在油价下挫的情况下帮助将产量维持在出人意料的高水平上。

顺应周期变化的成本包括了从经验老到的石油专业工程师和非熟练工人，一直到燃料、钻机租用和钻井成本等方方面面。

供应链中一系列其他服务成本，包括食宿和交通，也都是顺应周期变化的。

广义来说，顺周期性成本还包括了探勘和生产方面的税赋、权利金和其他政府收费。

在不景气时，政府减税及降低权利金费率，并放宽监管以吸引投资；只会在景气时期再次上调，以获得意外的收益。

顺周期性的成本变动情况是典型的正回馈例子。这种正回馈会扩大油价的荣-衰周期，并推迟受到供应或需求冲击后的调整过程。

顺周期性成本造成原油供应对油价变化的反应慢半怕，甚至是在油价变动很大的情况下。

在2004-2014年荣景期间，成本上升使得石油增产的努力受到抑制；最近成本下滑，则牵制了低谷期的减产和重新平衡市场的努力。

BP(BP.L)位于伦敦附近的Sunbury技术中心为员工提供免费水果，就是该行业成本周期的最佳标志。

油价下跌时，免费水果往往会被砍掉，只有在油价上涨时才会再次提供，因为油企的优先考虑事项在控制成本和员工士气之间转换。

免费水果只是一个小的不能再小的例子，但乘以供应链上数以千计的此类资金，就会显示出，每年的整个成本结构是以数以百亿美元的规模增长和下降。

**结构性V周期性**

近期油价的下跌伴之以整个油气行业都在残酷地砍减成本。

据美国劳工统计局，2014年3月-2017年1月间，美国石油钻探企业将价格下调了三分之一(tmsnrt.rs/2midNVb)。

从钻探合约到劳动力、压裂沙、压力泵以及运费这一切价格的下滑，都有助于压低了美国页岩油生产商的盈亏平衡成本。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)等国有油企，以及埃克森 (XOM.N)、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和英国石油公司BP等私营企业，都采取了相似的削减成本策略。

结果就造成，从石油输出国组织(OPEC)到页岩油和海上石油生产商，整个石油行业的盈亏平衡成本自2014年以来都在大跌。

关键的问题是，这种减少有多少是结构性及永久的，有多少是周期性、且一旦油价开始复苏就会反转的。

石油行业领袖坚称这次情况将有所不同，且即便当油价上涨，他们仍将严控支出。

在油价下挫期间供应链勉力采取的一些改善效率措施，或证明将可继续维持下去。

然而过去的经验显示，成本是较为周期性的要素。随着生产商由收缩转为扩张，成本将开始增加。

例如，钻探成本的改变就与油气活跃钻机数量的变化息息相关。

根据美国劳工统计局初步数据，2017年1月美国钻探价格较上年同期降7%。

但同比降幅已从2015年11月的24%日益放缓，显示钻凿成本正趋于稳定。(tmsnrt.rs/2n1VQIz)

到2017年3月初时，美国油气活跃钻机数已经较上年同期增长近60%。(tmsnrt.rs/2n1yfb8)

根据以往经验，随着活跃钻机数不断增加，钻采价格应会趋稳、而后开始上涨。(tmsnrt.rs/2mi66hG)

受恶劣天气、供应问题、以及需求激增共同影响，压裂砂价格已经大幅上涨。

油服企业负责人已告诫称，合同价已经被压低到难以为继的水平，必须得调高，至少在美国是这样。

现阶段石油行业买方还会继续在谈判中占上风，但随着行业回到扩张态势，这种局面将发生变化。

随着定价权的转移，成本将开始上升，行业的预估收支平衡点或也提高。

顺周期成本是一个基本面因素，而不是供应链上的非主要因素，目前没有理由认为这方面会发生变化。

诉诸节制成本短期内或许能奏效，但中期来看，成功的可能性不比以往高。(完)