《KEMP专栏》布兰特原油期货价差暗示 6月后原油库存将骤减

路透伦敦2月10日 - 布兰特原油期货价格走势暗示，随着原油库存的大幅减少，原油市场料从今年年中开始出现供应不足。

布兰特期货正接近全面正价差(远期升水)，这种情况料将持续至6月，在此之后，这一时间价差将不再足以抵消石油库存的存储和融资成本。

大部分石油库存都不是出自本意而持有的，有些是因为石油在从井下开采出来到炼厂的过程中需要暂时存放，有些是因为需要储存石油来满足炼厂的运营要求。

但在这些运营要求之外，交易员只有在这些情况时才会持有石油库存，一是预期油价会上涨，二是他们通过在期货市场运作空仓能足够抵消储存和融资成本。

因此期货价格的结构决定了在满足最低经营需求以后储存石油(也就是所谓“现货和持有”交易)的利润率。(tmsnrt.rs/2kbnk0O)

按照2月9日的布兰特原油期货价格结构来看，在4-5月期间持有原油库存每桶可获利约0.37美元，5-6月之间的持有获利约为0.33美元。

如果岸上石油储存成本为每月每桶0.20-0.30美元左右，且借贷成本约为每年2%，那么在5-6月之间储存石油差不多是有利可图的。(tmsnrt.rs/2kbiSiw)

但6-7月的期价差仅为0.24美元，随后继续缩窄，7-8月以及8-9月的期差分别仅有0.15美元和0.06美元。这样小的价差储油根本没有获利的可能。

存储的经济性与否对关于租赁储油站空间及借贷资金成本的假设非常敏感。

上述数据仅作说明之用。一些交易商的存储成本可能要比这些便宜(或者昂贵)很多。

租赁空间及借款的成本视储油站及存储公司而定，所以会存在差异。

在岸存储通常要比离岸存储便宜很多，而且一些公司获取融资的成本会更低一些。

能够获取更便宜借贷资金和存储价位的公司，可在期货市场上相对小得多的正价差时，便能赚钱并进行套利交易。

布兰特原油期货跨月价差如此之低，交易商6月以后将很难收回储存成本。

随着交易商出脱库存发挥作用，目前的价格结构显示储油罐将从今年中起开始清空。

当然价差也是变化的。布兰特原油期货价差反映未来几个月供需库存预计中的变化。

如果原油市场不会出现预计中的短缺，库存依旧居高不下，那么跨月期货价差将再度走阔，弥补必要的额外储存成本。(完)