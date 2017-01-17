《KEMP专栏》油价涨势停步 因对冲基金偃旗息鼓不再增加多仓

2016年1月资料图片，俄罗斯西西伯利亚Imilorskoye油田的工人在检查石油管线。 REUTERS/Sergei Karpukhin

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp/编译 孙国玉 戴素萍

路透伦敦1月16日 - 现阶段对冲基金对原油价格的看涨程度似乎已经见顶，在经历了2016年最后七周的强劲涨势之后，已有基金经理将部分获利落袋为安。

眼下愿意押注油价回落的基金经理寥寥无几，空仓数量继续跌向2014年以来的区间底部。

然而没有新的多仓建立，油价失去了去年最后几周推动其上涨的因素之一，开年以来一直呈下跌态势。

1月10日止当周，对冲基金以及其他资产管理机构已将布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)期货的净多仓规模削减了相当于1,500万桶。(tmsnrt.rs/2ixZUNl)

对监管机构和交易所公布数据进行分析后发现，上述净多仓规模已连续第二周下降，此前六周中有五周为增加。(tmsnrt.rs/2iy61kD)

至去年12月月中，对冲基金累积的净多仓规模达到创纪录的7.96亿桶，远离11月中期时的近期低点4.22亿桶。

但之后净多仓规模不是持平便是下降，截至1月10日已经降至7.76亿桶。

对冲基金多空仓比为7:1，但已从12月中的近8:1有所下降。(tmsnrt.rs/2ixWV7A)

基金经理人对前景愈发谨慎，此前油价每桶上涨近15美元，在2016年的最后七周上涨了逾三分之一。

根据一项路透调查，布兰特原油价格如今极为接近大多数交易员所预测的平均水准。(tmsnrt.rs/2ijPcd9)

受访者中有近三分之二认为2017年布兰特油价平均料为55美元或60美元，这与1月10日收盘价54美元相去不远。

然而，对冲基金对美国汽油价格前景的看法更加偏多。

在原油多头熄火之际，资产管理公司持续增持汽油期货多仓。

对冲基金的混调型汽油期货和期权净多仓已超过6,300万桶，高于12月中的3,700万桶。11月中时仅有2,800万桶。

NYMEX混调型汽油期货净多仓为2014年7月以来最大，当时油价才开始其长期跌势(tmsnrt.rs/2iy3x5T)。(完)