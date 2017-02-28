《KEMP专栏》对冲基金多仓创纪录 但油市中卖出意愿同样强烈

2015年7月，俄罗斯，乌法以北Bashneft旗下油田的抽油机的资料图片。 REUTERS/Sergei Karpukhin

(本文作者为专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦2月27日 - 每一位期货或期权的买家，就必须对应一位卖家。每一笔多头仓位，也肯定对应一笔空头仓位。

对冲基金以及其他管理基金买进以布兰特原油和美国原油为标的物的创纪录期货与期权合约，押注油价会上涨。

整体而言，对冲基金目前持有创纪录的净多头仓位，标的物涉及布兰特原油和美国原油三大合约，数量相当于9.51亿桶原油。(tmsnrt.rs/2mm1HeI)

对冲基金多空仓位之比达到创纪录的10.3比1。(tmsnrt.rs/2mvnvBA)

既然对冲基金持有的几乎全部为多仓，那么一些其他交易方则必定卖出过数量与之对应的期货和期权合约，要么是作为对冲，要么就是押注油价会下跌。

**石油交易商**

自2009年9月以来，美国商品期货交易委员会(CFTC)按照可报告的原油仓位情况，将所有交易商分成四类。

这四类交易商分别为：生产商/贸易商/加工商/使用者(producer/merchant/processor/user)、掉期交易商(swap dealer)、管理基金(money manager)以及“其他报告方”(miscellaneous "otherreporting)。

有关这种分类的讨论详见CFTC网站。

如果一家交易商的市场活动跨越了一个以上类别，则CFTC会判断其主要活动，然后将其所有交易全部划入所确定的类别。

但遗憾的是，CFTC并不披露如何划分单个交易商，这就给各类别的构成造成极大不确定性。

例如，如果一家大型石油公司既对冲库存，又向客户提供价格风险管理服务，我们就不知道其交易该划分在生产商/贸易商/加工商/使用者之列，还是归为掉期交易商。

**WTI期货**

根据CFTC数据，2月21日，对冲基金及其它资产管理公司持有纽约商业期货交易所(NYMEX)的西德克萨斯中质油(WTI)期货净多仓相当于4.14亿桶。

“其他报告方”交易商亦持有1.73亿桶净多仓，非报告方交易商持有1,500万桶净多仓。

相对应的空仓由生产商/贸易商/加工商/使用者(净空仓2.91亿桶)，以及掉期交易商(净空仓3.10亿桶)持有。

在对冲基金增加对WTI的净多仓时，其中的多数合约是由掉期交易商售出(tmsnrt.rs/2mlWLGN)。

自去年11月初以来，对冲基金及其它资产管理公司所持WTI净多仓已增加2.54亿桶。

这一期间，掉期交易商则增持净空仓2.02亿桶(与净多仓相对应的空仓差额则由生产商/贸易商/加工商/使用者持有)。

相对其他类型的交易商而言，对冲基金的WTI部位与掉期交易商更为密切相关。

CFTC对掉期交易商的定义是，任何“主要从事大宗商品掉期、并利用期货市场管理或对冲掉期交易相关风险的实体”。

根据该委员会，“掉期交易商的对手方可能是投机交易商，譬如对冲基金或传统的商业客户，他们正在管理实货大宗商品交易引发的风险。”

掉期交易商发挥着做市商和中间机构的作用，并可以用他们自己的账户建仓，或者扮演其他交易商的中间角色。

掉期交易商(或他们的客户)一直都急于卖出WTI相关期货和期权，因为对冲基金已积聚了创纪录的仓位，但价格自去年12月中旬以来却几乎没有上涨。

**ICE的布兰特原油**

洲际交易所(ICE)对在伦敦上市交易的布兰特原油和其它大宗商品期货，使用了类似的四维分类。

不过，尽管ICE使用了相同的标准，但却不能保证ICE和CFTC的单个分类相同，这是因为CFTC不披露单个交易商是被如何分类的情况。

交易商所持布兰特原油的仓位不尽相同，这或许反映了市场结构的差异，也可能反映了分类的不一致。

2月21日，对冲基金及其他货币基金所持的ICE布兰特原油期货和期权净多头仓位相当于5.08亿桶。

根据ICE发布的记录，掉期交易商也持有非常庞大的布兰特原油净多头，持仓量相当于4.28亿桶，与他们持有大量WTI空头仓位形成鲜明对比。

持有布兰特原油空头仓位的则为生产商/贸易商/加工商/用户，他们的持仓量为7.9亿桶。(tmsnrt.rs/2mvw1jS)

自去年11月8日以来，对冲基金所持布兰特原油的净多头仓位增加2.41亿桶，生产商/贸易商/加工商/用户的空头仓位增加1.93亿桶。

自11月初以来，掉期交易商也将布兰特原油净多仓削减了6,600万桶，但对于对冲基金的多头头寸而言，这仅仅是很小的一部分。

虽然两个市场的交易员持仓情况存在差异，但由于油价在过去两个月几无变动，布兰特原油的对冲基金买家已发现有很多自愿的卖家。

**双向的市场**

对于卖空者的身份和动机了解还不是太多，只知道一旦布兰特和WTI油价升至每桶50美元上方，他们就会愿意出售大量额外的期货和期权合约。

其中的部分合约，尤其是WTI合约，可能来自是美国页岩油产生商，这些产油者急切希望对2017和2018年的产量进行对冲，并锁定获利，以防油价再度下跌。

一些人可能在对冲库存，尽管从理论上来看，随着原油库存的下降，对冲库存的需求可能会下降。

一些人或许是完全的空头，比对冲基金经理人还不看好油价前景，愿意采取做空油价的交易。

一些人可能只是为其对冲基金客户做市，愿意在对冲基金有需要时向其出售期货和期权。

虽然我们对空头的身份知之甚少，但他们的动机可能很关键，因为这些对冲基金可能在某个时候希望锁定获利，并出脱他们创纪录的多仓中的一部分。

在这种时候，卖空者买回这些期货和期权的意愿，将对对冲基金的出脱情况产生重要影响。

过去两个月，市场出现了良性的双向走势，这使油价在有大量期货和期权易手的情况下，仍维持在窄幅区间内。

现在关键的问题在于，未来几个月这种流动性是否会维持在高位，亦或是消失。若流动性蒸发，部分交易将被关闭，可能会导致油价要么大幅上涨，要么大幅下跌。(完)