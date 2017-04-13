《KEMP专栏》油市再平衡：只是拖延而非脱轨？

资料图片：2016年1月，俄罗斯西西伯利亚城市Kogalym外卢克公司旗下Imilorskoye油田的工人在检查油管阀门。 REUTERS/Sergei Karpukhin

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦4月12日 - 如果最近原油期货价格走势可信，那么油市再平衡只是推迟了数月时间，而非偏离再平衡的轨道。

6月交割的布兰特原油期货过去11个交易日中有10日上涨，累计上升逾每桶5美元。

布兰特原油期货现在已经全部收复3月8日至3月23日期间的跌幅。(图表：tmsnrt.rs/2oZMZeP)

与直接价格反弹形成对比的是，布兰特原油日历价差仍疲弱，且没有走强的迹象。

布兰特原油2017年6月合约与2017年12月合约间的日历价差，仍为正价差每桶0.82美元。(图表：tmsnrt.rs/2p8qzaJ)

布兰特原油2017年下半年的价差并没有大幅收紧，仍远远低于2月创下的高点。

不过，价差整体上的疲软掩盖了下半年不同月份表现的差异。

6月/7月价差继续走软，但今年较晚时间的价差近几个交易日持续走强。

油市恢复平衡指标：2017年剩余时间布兰特原油跨越价差(美元/桶)

tmsnrt.rs/2o8HBRS

**油市恢复平衡的时间最关键**

日历价差已经成为交易商对于原油库存减少时间预测的主战场。

对冲基金在直接价格以及12月/2月的日历价差均建下创纪录高位的多仓，因为预期油市提早恢复平衡以及价差恢复至逆价差。

在这种情况下，布局证实是早于预期了，这对(始于2月底的)日历价差和(始于3月初的)直接价格大幅修正起到了推波助澜的作用。

不过油市会再平衡的拥趸者大多认为，价格出现逆价差的走势只是被延后而非中止。

多数交易商仍预期今年原油库存减少，目前认为这是夏末和秋季会发生的事情，而不是之前期望的春季。

“我认为市场将转向逆价差，到夏末之前都将持续逆价差，”基金经理Pierre Andurand在上月底时说道。

Andurand一直是出了名的油价看涨者，预期供应将会低于需求(全球最知名的油市交易商之一预期油价将回升至每桶70美元，美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，3月31日)。

高盛也建议交易商要有耐心。该行是大宗商品领域影响力最大的银行之一，也属于价差看涨一方(“耐心有好处，通货再膨胀需要时间”，4月12日)。

高盛预计“今年稍晚将会有相对较陡的逆价差，”这归因于“我们仍坚信的第二季库存下降预期”。

该行重申了一段时间以来一直坚持的立场。

近来原油直接价格走强而且今年稍晚的价差扩大，表明高盛这样的看法在市场上相当普遍。

**向前调整**

自今年开始以来，美国原油库存持续上升，让人对油市供需平衡的进展感到怀疑。

但美国和OECD其他地区公布的库存可能一直在上升，因为先前隐藏起来的库存被移至更为可见的地点。

OPEC减产已开始让浮动库存及位于加勒比海和南非的石油库存减少。（参看：OPEC化解原油供应过剩的努力初见成效）

沙特和伊朗所持有的库存已流入市场，这些库存变得更加可见。（参看：《KEMP专栏》既要减产还要防止客户被撬走，沙特心里说不出的难）

原油库存看来像是顺着供应链往前移动，更加接近主要的消费中心，准备分送到炼油厂。(完)