《KEMP专栏》油市波动和周期循环的固有属性 这次是否不同？

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来,极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。

油价的波动性较制成品或服务要高得多,在这方面它们与其他工业和农业商品颇为相似。

而且在各个时间跨度内波动都非常明显,从极短的时间(秒和秒之间、每日期货价格波动,到跨度更大的月与月之间和年与年之间)。

但价格波动并非随意性的,表现出明显的周期性迹象。同样,这也是从极短的时间到长达数十年时间都有体现。

波动和周期性并非油市的偶发特征,不能通过管理或者主观意愿就能避免,而是油市的根本特征。

市场受到干扰后,价格、生产和消费并不能迅速、顺利地恢复平衡。

“油市的问题总是(供给)不是太多就是太少,”纽约大学经济学教授Myron Watkins在80年前写道(石油:稳定还是保护? Watkins, 1937)。

经济学家Paul Frankel曾经说过,“石油行业最重要的基本特征是...这个行业不懂自我调节。”(引自《石油的要素》“Essentials of Petroleum”,Frankel作,1946年)

因为缺乏调整机制,这个行业“生来就容易爆发极端危机”,“繁忙的荣景顷刻间演变为彻底的崩溃”,Frankel称。

面对多少次平抑周期和提高稳定性的尝试,石油行业都无动于衷。(《原油波动:油价兴衰的历史和未来》“Crude Volatility: The History and the Future of Boom-Bust Oil Prices”,McNally作,2017年)

**价格弹性小**

Frankel对石油行业的描述几十年来都保持准确无误,而他的书也一直是了解这个行业最好的入门简介。

Frankel认为,即便油价波动幅度很大,生产方和消费方的反应也较迟钝,这便是造成油价大起大落的原因。

石油作为运输用燃料以及在石油化工产品方面,缺少现成的替代品,这导致消费层面对油价波动的反应很慢,也很有限。

从勘探生产到精炼行销,石油供应链上各个环节的资本密集程度,以及高比率的固定与可变成本,都决定了油价短期内具有刚性。

供需两方的价格弹性都小,正是Frankel所谓这个行业缺乏“自我调节”的意思。

但抛开价格弹性小不谈,还有其他因素促成了石油价格的极度不稳定性和周期性。(《油价:波动和预测》“Oil prices: volatility and prediction”,路透,2016年)

**滞后及预期**

考虑到石油业的资本密集特性,新产能的投资和产量的改变都需较长时间才能显效。

一处离岸油田设施从发现到开始投产,可能得要10年。培养出有经验的地震学家、钻凿管理者和石油工程师甚至得花更久。

油价在1990年代重挫导致石油业大幅裁员,10年后其影响仍对增产能力造成牵制,从而带动2000年代油价大涨。

制定投资决策必须根据3-10年后的油价预期及后续10-20年的油田产量。3-10年是项目可以投产上线的时段。

预期应是前瞻性的,但有证据表明,预期深受不远的过去所影响,带入了回顾过去的意味。

油企在市场大涨后,普遍会过于看多未来油价;而在市场大跌后,通常会过于看空。

回顾过去式的预期,加上让新产能上线有冗长的滞后期,促成了供应不足和过剩周期循环。

消费面显然也有同样的问题。家庭和企业在采购耐久资本设备上,对未来油价也时常采取回顾过去式的预期。

**反馈机制**

石油业还具有多重反馈回路的特性,这个特性影响到调整速度。

负向反馈机制抑制了初始干扰的影响,因而使市场趋于稳定,促使其迅速恢复平衡。

燃料转换及增效节能政策,都是市场需求面的负向反馈机制,有助于最终的重新平衡。

资本预算、现金流、债务及股权融资可用性,则是市场供应面的负向反馈机制。

不过也存在放大并延长初始干扰的正向反馈机制,动摇并延迟重新平衡的进程。

油企的营收需求、财务条件的改变,以及劳工、原料与服务合约的成本,皆为正向反馈循环的实例。

油价下挫导致国内生产总值(GDP)遭受冲击,这对产油国本身内部石油消费的影响,也是正向反馈的来源。

较长期而言,负向反馈机制明显占据上风,因为此前并没有油价无限上涨或无限下跌的实例。

不过中、短期来看,不稳定的正向反馈机制的重要性可能更高,作用于波动性与周期循环。

**复杂程度出乎意外**

石油行业是由一系列密切相关的市场所组成,包括原油、燃料、加工炼制、服务、工程、建筑、钻探设备、技术性劳工与原料等等。

这些市场中,许多本身就展现了低油价的弹性、投资推迟、保守行为与反馈回路。

每个市场都受制于自身的反馈机制,以不同的速度与时程进行运作。油市的再平衡,实际上意味着上述所有市场的同时再平衡。

石油行业因此可被看成一个行为非常复杂且混乱的系统,可谓是一个牵一发而动全身的体系。

复杂体系中的反应充满变数且是非线性的,初始阶段很小的变动能导致结果出现很大变化。

近期的经验已经显示,石油行业一小部分领域(美国页岩油)出现的小小技术变革(水平钻探和液压破碎),就帮助引发了影响所有生产商的油价挫跌。

**油价暴跌之后的反弹**

油价暴跌最糟糕的时期目前看似已经过去,但以往的经验暗示,油价的复苏之路也将坎坷不平。

以往油价暴跌后,随之而来的通常都是非常大幅度的反弹,譬如像1997/98年以及2008/2009年。(tmsnrt.rs/2jLMB0Z)

从1998年12月到1999年12月,油价反弹逾一倍;2009年1月至2010年1月,情况也是如此。

最近的情况是,美国原油价格从2016年1月每桶不足32美元,到2017年1月涨至近53美元,涨幅接近三分之二。

现在的问题是,油市是否已完全消化了生产和消费将恢复平衡的(预期)。

大多数能源行业的专业人士认为,这波调整行将结束,今年油价料平均为每桶55-60美元左右,接近当前的水平,2018年料将仅为60-65美元。

一些分析师预测,美国页岩油行业的兴起将导致一个全新油市格局的诞生,产量会有更多的弹性,价格将更加稳定,而且今后油价会被限制在60美元或70美元左右。

但以往的经验暗示,调整过程很少如此顺利且有序,这次的情况则并不寻常。(完)